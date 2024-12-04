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Talihsiz ölüm! Makineden fırlayan tahta parçası işçinin bacağına saplandı

Talihsiz ölüm! Makineden fırlayan tahta parçası işçinin bacağına saplandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, mobilya fabrikasının işçisi Mahmut Harbi (60) iş kazası nedeniyle yaşamını yitirdi.

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Mahmudiye Mahallesi 31. Mobilya Sokağı'ndaki iş yerinde çalışan Mahmut Harbi'nin (60) bacağına makineden kopan ahşap parçası isabet etti.

Mesai arkadaşları, ahşabın bacağına saplanması nedeniyle atardamarı parçalandığı için yoğun kan kaybeden yaralı işçi için 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım çağrısında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Harbi, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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