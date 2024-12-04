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Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

Antalya'da şiddetli deprem: Çevre illerden de hissedildi

Bugün saat 12:09’da Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında bir deprem meydana geldi. AFAD, depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıklarken, Kandilli Rasathanesi büyüklüğün 5.1 olduğunu duyurdu. Deprem, Akdeniz’de 32.69 kilometre derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde de hissedildi.

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AFAD'tan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli ise depremin büyüklüğünü 5.1 olarak açıkladı.

Antalya​'nın Gazipaşa ilçesinde deprem​ meydana geldi. 4.6 büyülüğünde meydana gelen depremin derinliği 5.1 olarak kaydedildi. 

Kandilli 5.1 olarak açıkladı 

Çevre illerden de hissedilen depremin büyüklüğünü Kandilli Rasathanesi ise 5.1 olarak açıkladı. 

Valilikten açıklama 

Antalya Valiliği depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada deprem sonrasında olumsuz bir ihbarın yapılmadığı ve saha taramalarının da devam ettiği ifade edildi:

"Saat 12.09'da Gazipaşa - Alanya İlçelerimizin yaklaşık 58 km. açıklarında Akdenizde 4.6 MW* büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem ile ilgili 112 AÇM ihbar hattına olumsuz bir ihbar yapılmamıştır. Saha taramaları devam etmektedir. Kamuoyuna duyurulur."

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