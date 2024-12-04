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Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak iddiası! Dursun Özbek'ten net açıklama

Mauro Icardi'nin sözleşmesi dondurulacak iddiası! Dursun Özbek'ten net açıklama

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Arjantin'de ameliyat edilen Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulacağı iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, A Spor'a yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin sözleşmesinin dondurulup dondurulmayacağı ile ilgili konuştu.

Özbek, Arjantinli yıldızın Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak, "Mauro Icardi'nin Galatasaray için ne ifade ettiği belli. Türkiye'de ve Galatasaray ikon haline gelmiş bir figürü. Sözleşmesini dondurmak lafları, Galatasaray'ı yıpratmak isteyenlerin söyledi laflar. Bunu gündeme getirenler o tip insanlar. " dedi.

"Futbol kamuoyunun sevdiği bir isim"

Özbek, Icardi'nin ameliyatının Arjantin'de gerçekleştiğini ve sonrasında kendisini aradığını ancak telefonunu açmadığını söyledi. Özbek, konu ile ilgili, "Ameliyatı Arjantin'de oldu. Ameliyat sonrasında kendini aradı ve telefonunu açmadı. Dİnleniyor diye mesaj geldi, tekrar arayacağım. Bütün Galatasaray camiasının, futbol kamuoyunun sevdiği bir isim." ifadelerini kullandı.

"Öyle bir şey yok"

Sözleşme dondurma iddiaları ile ilgili ise Özbek, "Bu tarz Türkiye'ye gelmiş, herkes tarafından sevilen oyunculara çok az rastlarsınız. Icardi de onlardan birisi. Şampiyonluklara katkısı oldu ve çocukların sevgisi. Büyük, küçük herkes tavrından ve sahadaki performansından dolayı onu sever. Galatasaray öyle vefasız ki, sözleşmesini donduracak! Öyle bir şey yok!" sözlerini sarf etti.

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