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"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
"Yenidoğan çetesi" soruşturmasında son dakika gelişmesi! Gözaltına alındılar

"Yenidoğan çetesi" soruşturması kapsamında düzenlenen eşzamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

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Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "kasten öldürmenin ihmali davranış ile işlenmesi" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yeni bir operasyon gerçekleştirdi.

Ekipler, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları öne sürülen, organize suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen Fırat Sarı ile birlikte hareket eden aralarında 5 doktor, 3 hemşire, 5 sağlık çalışanı ve 1 sivilin yer aldığı 14 şüpheli gözaltına alındı.

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