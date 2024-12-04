Citroen'den yenilikçi modellerinde yıl sonu fırsatları

Citroen, konforlu ve gelişmiş teknolojiye sahip modellerini yılın son ayında da birbirinden özel kredi koşulları ve fiyat teklifiyle sunuyor.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, Citroen, aralık ayındaki finansman kampanyalarıyla, yeni bir binek veya hafif ticari Citroen modeli satın almak isteyen sürücüleri bekliyor.

Citroen C4 ile kompakt sınıfta 4 kapılı sedan ve SUV genlerini buluşturan C4 X modellerinde aralık ayında sunulan 250 bin lira için 12 ay ve yüzde sıfır faizli kredi avantajı Citroen sahibi olmak isteyenleri bir adım daha yaklaştırıyor.

Citroen'in konfor, tasarım ve işlevselliği bir araya getiren SUV modeli C5 Aircross modelinde 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi imkanıyla Citroen bayilerinde yeni sahiplerini bekliyor.

1.5 BlueHDI 130 HP yeni nesil motoru sayesinde performans ve verimliliğiyle de öne çıkan ve konfor özellikleriyle sürüş deneyimini bir üst seviyeye çıkartan yeni Berlingo Kombi ve kombivan sınıfının öncüsü olarak modüler tasarımıyla dikkati çeken yeni Berlingo Van modelleri 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatlarıyla müşterilere sunuluyor.

Profesyonel yolcu taşımacılığının yanı sıra kalabalık seyahatleri konforlu ve ferah bir deneyime dönüştüren yeni Jumpy Spacetourer, 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi seçeneği ile satın alınabiliyor.

Citroen, yüksek kapasite ve konforu bir arada sunan Jumper modelini 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi fırsatıyla kullanıcılarla buluşturuyor.

Yeni Citroen Jumpy modeline ise 250 bin lira için 12 ay vade ve yüzde sıfır faizli kredi veya 700 bin lira için 12 ay vadeli ve yüzde 2,99 faizli kredi imkanları ile sahip olunabiliyor.

Aralık ayının avantajlı kampanyalarından biri de üstün konfor ve sıfır emisyonlu sürüş deneyimiyle öne çıkan elektrikli Citroen modellerinde sunuluyor. Bu kapsamda Citroen C4 ve C4 X'in yüzde 100 elektrikli versiyonları e-C4 ve e-C4 X satın almak isteyenler, 250 bin lira için 12 ay yüzde sıfır faizli cazip kredi teklifiyle geleceğin Citroen teknolojilerine bugünden ulaşabiliyor.

Şirketin pratik, çok yönlü ve şehirli mobilite aracı olan Citroen Ami One, Citroen Ami Tonic ve Citroen Ami Peps modelleri aralık ayında 200 bin lira için 20 ay vadeli ve yüzde sıfır faizli kredi olanağı sunuyor.