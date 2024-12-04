BIST 9.827
DOLAR 34,76
EURO 36,57
ALTIN 2.954,42
HABER /  GÜNCEL

Skandal yayına sosyal medyada tepki yağdı! Gaga Bulut ve pedofili sapık için harekete geçildi

Skandal yayına sosyal medyada tepki yağdı! Gaga Bulut ve pedofili sapık için harekete geçildi

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen Bulut Altuğ, geçtiğimiz yıllarda iki erkek çocuğa ait uygunsuz görüntüleri hesabından paylaştığı için hüküm giymişti. Altuğ yeni bir skandala daha imza attı. Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Konu kısa sürede gündem olurken sosyal medyada birçok tepki paylaşımı yapıldı.

Abone ol

Kamuoyunda 'Gaga Bulut' olarak bilinen sosyal medya fenomeni Bulut Altuğ'un yeni yayınındaki skandal bir anda sosyal medya gündemine oturdu.

Daha önce bir yayınında iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken Altuğ, yeni yayınında pedofili sapıklık yapan bir şahsa yer verdi.

Yayında iğrenç olayı anlattı

Yayına katılan 40 yaşındaki pedofili sapık, 13 yaşındaki erkek çocuğu ile nasıl cinsel ilişkiye girdiğini anlattı.

Soruşturma başlatıldı

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuyla ilgili olarak yaptığı paylaşımda Gaga Bulut ve yayına katılan pedofili sapık ile ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

"Yayına aldığı tecavüzcünün kimliği tespit edildi"

Değirmenci yaptığı paylaşımda, "Daha önce sosyal medya hesabı için çektiği bir videoda iki erkek çocuğunu kullanarak uygunsuz görüntüler çeken sapık Gaga Bulut ve yeni yayınında pedofili sapıklık yapan tecavüzcü hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi. Yayına aldığı tecavüzcünün ise kimliğinin tespit edildiği ve hakkında işlem başlatıldığı bildirildi." dedi.

Öte yandan Gaga Bulut'un yasa dışı bahis operasyonu kapsamında tutuklu olduğu ve söz konusu video ile ilgili olarak hakkında ayrıca soruşturma açıldığı aktarıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı
Foto Galeri Zam farkları eşitlenir mi? Milyonlarca emekli merak ediyor, en düşük maaş da ortaya çıktı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Hastaları da çalışanları da etkileyecek
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı! Hastaları da çalışanları da etkileyecek
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi
Terör örgütü PKK'ya büyük darbe! Bakan Yerlikaya açıkladı: 709 mağara, sığınak ve depo imha edildi
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yönetmelik değişti noter dönemi bitti
Milyonlarca araç sahibi dikkat! Yönetmelik değişti noter dönemi bitti
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş asgari ücret tahminini açıkladı
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş asgari ücret tahminini açıkladı
Ukrayna, NATO'dan 'acilen' ilave 19 hava savunma sistemi istedi
Ukrayna, NATO'dan 'acilen' ilave 19 hava savunma sistemi istedi
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldı
İsrail, Gazze'deki Kemal Advan Hastanesinin avlusunu hedef aldı
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'ya mağlup oldu
Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'ya mağlup oldu
İlk 100 savunma sanayi şirketi arasına 3 Türk şirketi girdi
İlk 100 savunma sanayi şirketi arasına 3 Türk şirketi girdi
Süper Lig'in güçlü ekibi kupada 3. Lig takımına elendi
Süper Lig'in güçlü ekibi kupada 3. Lig takımına elendi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Erzurum'da 21 kişi karbonmonoksit gazından zehirlendi!
Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama
Aydın depremi sonrası Naci Görür'den açıklama