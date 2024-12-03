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Süper Lig'in güçlü ekibi kupada 3. Lig takımına elendi

Süper Lig'in güçlü ekibi kupada 3. Lig takımına elendi

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Orduspor FK deplasmanda Samsunspor'u 4-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

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Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Süper Lig ekibi Samsunspor sahasında Nesine 3. Lig takımlarından 52 Orduspor FK'yı konuk etti. Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan  karşılaşmayı konuk ekip 4-2 kazandı.

Karşılaşmanın 16. dakikasında Orduspor FK, Harun Özcan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Samsunspor, 25. dakikada Ercan Kara'nın penaltısı ve 41. dakikada Soner Aydoğdu'nun golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. 

Samsunspor'da Yunus Emre Çift 78. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atılırken Orduspor FK, 79. dakikada Yusuf Atasoy'un penaltıdan attığı golle skoru 2-2'ye getirdi. 

Mücadelenin 90 dakikası 2-2'lik eşitlikle sonuçlanınca maç uzatmalara gitti. Uzatma bölümlerinde Orduspor FK, 96. dakikada Yunus Köse ve 105+1. dakikada Nevzat Bilen'in attığı gollerle 4-2 öne geçti. 

Karşılaşmada başka gol olmayınca 52 Orduspor FK müsabakadan 4-2 galip ayrıldı.

Bu sonucun ardından 52 Orduspor FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını bir üst tura yazdırırken Samsunspor turnuvaya veda etti. 

TÜRKİYE KUPASI'NDA GÜNÜN SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda bugün 5 maç oynandı. Toplam 58 takımın mücadele ettiği bu turun ilk gününde Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor ve Adana Demirspor bir üst tura adını yazdırırken, Samsunspor ise sahasında kupaya veda etti.

Kupada 4. tur karşılaşmalarında heyecan yarın ve 5 Aralık Perşembe günü oynanacak maçlarla devam edecek.

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