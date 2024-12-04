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Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'ya mağlup oldu

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de Baskonia'ya mağlup oldu

EuroLeague'in 13. haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Baskonia'ya 88-76 mağlup oldu. Markus Howard'ın 17 sayıyla öne çıktığı mücadelede, Baskonia 6. galibiyetini alırken Fenerbahçe 4. yenilgisini yaşadı. Maç boyunca üstün oyun sergileyen Baskonia, farkı koruyarak galibiyete ulaştı.

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EuroLeague’in 13’üncü haftasında Fenerbahçe Beko, deplasmanda karşılaştığı Baskonia’ya 88-76 mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Baskonia, 6’ncı galibiyetini alırken; sarı-lacivertli ekip, 4’üncü kez parkeden yenilgi ile ayrıldı.

Maçın en skorer ismi ise Baskonia’da 17 sayı kaydeden Markus Howard oldu.

Mücadeleye iyi başlayan Baskonia, ilk 5 dakikayı 13-6 önde geçti. Baskonia, periyodun kalan bölümünde farkı açtı ve ilk çeyrek 26-12 tamamlandı.

İkinci periyotta etkili oyununu sürdüren Baskonia, soyunma odasına 45-25 önde gitti.

Üçüncü çeyrekte Fenerbahçe farkı 16 sayıya indirdi ve final periyoduna 63-47’lik skorla geçildi.

Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Baskonia, maçı 88-76 kazandı.

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