Anadolu Efes evinde Alman devi Münih'i devirdi

THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101-90 yenerek 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Darius Thompson'un 19 sayıyla öne çıktığı mücadelede, Efes sezonun 7. galibiyetini elde etti.Abone ol
THY EuroLeague’nin 13. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Bayern Münih’i 101-90'lık skorla mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.
Anadolu Efes’te Darius Thompson attığı 19 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.
Anadolu Efes bu maçla 7. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 5. mağlubiyetini aldı.