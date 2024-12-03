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Anadolu Efes evinde Alman devi Münih'i devirdi

Anadolu Efes evinde Alman devi Münih'i devirdi

THY EuroLeague'in 13. haftasında Anadolu Efes, Bayern Münih'i 101-90 yenerek 2 maç aradan sonra galibiyetle tanıştı. Darius Thompson'un 19 sayıyla öne çıktığı mücadelede, Efes sezonun 7. galibiyetini elde etti.

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THY EuroLeague’nin 13. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği Bayern Münih’i 101-90'lık skorla mağlup etti ve 2 maç aradan sonra kazandı.

Anadolu Efes’te Darius Thompson attığı 19 sayıyla galibiyetin mimarı oldu.

Anadolu Efes bu maçla 7. galibiyetini alırken, Bayern Münih ise 5. mağlubiyetini aldı.

 

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