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Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı

Bakan Kacır: 94 OSB'de bin 115 yatırım yeri çevrimiçi erişime açıldı

Bakan Kacır, henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarının sanayicilerin hizmetine sunulmasına devam edildiğini söyledi. Kacır, son çağrıyla 94 Organize Sanayi Bölgesinde bin 115 yatırım yerinin tahsis edildiğini açıkladı.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, OSB'lerde henüz tahsis edilmemiş yatırım alanlarını sanayicilerin çevrim içi erişimine açma uygulamasını sürdürdüklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu ay çıktığımız üçüncü ilanla, 94 OSB'de 16,2 milyon metrekare büyüklüğündeki toplam 1115 yatırım yerini tahsis başvurularına, 10 OSB'de 2,4 milyon metrekare alanı ön tahsis başvurularına açtık. Yatırımların hızlanması için çalışmaya devam edeceğiz."

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