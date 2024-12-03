Arda Güler'den Real Madrid'e şok teklif

Real Madrid'de Carlo Ancelotti'den beklediği süreyi alamayan Arda Güler'in, İtalyan hocayla ipleri koparmak üzere olduğu iddia edildi.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi'nde ilk 11'de başladığı Liverpool maçından sonra yine yedek bırakılan Arda Güler'in kulübede oturmak adeta canına tak etti.

Liverpool maçında 56 dakika sahada kalan Arda Güler, Getafe maçında ise ikinci yarının başında oyuna girdi.

Kiralık olarak ayrılmak istiyor

Arda Güler'in ara transfer dönemine kadar durumunun değişmemesi halinde kiralık olarak ayrılmak istediği iddia edildi.

Arda Güler'in Ancelotti'den beklediği şansı bulamadığı için yeni sezona kadar forma giyebileceği bir takıma gitmeyi teklif ettiği aktarıldı.

İspanyol basınında yer alan haberde, Arda Güler'in yeni teknik direktörle birlikte yeni sezonun başında takıma dönmek istediği belirtildi.

Yaza kadar İspanya'da kalmayı tercih ediyor

Arda Güler'in yaza kadar İspanya'da kalmayı tercih edeceği ve Real Sociedad'ın milli futbolcunun gelişimi için iyi bir adres olacağı ifade edildi.