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Adana'da okul müdürüne darp

Adana'da okul müdürü Mustafa Savaş, bir öğrencinin babası ve ağabeyi tarafından darp edildi. Darp anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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Ceyhan ilçesinde Gümürdülü Şehit Ali Fuat Haydaroğlu İlkokulu ve Gümürdülü Ortaokulu Müdürü Mustafa Savaş, iddiaya göre okul bahçesinde bir öğrenciyi henüz bilinmeyen nedenle uyardı.

Öğrencinin olayı ailesine anlatması üzerine okula gelen öğrencinin babası ve ağabeyi, Savaş'ı darp etti.

Okulun bahçesinde gerçekleşen olay, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Öte yandan Eğitim-Bir-Sen Adana Şube Başkanı Mustafa Sarıgeçili, Ceyhan Milli Eğitim Müdürlüğü önünde yaptığı basın açıklamasında saldırıyı kınayarak, bu tür olayların önlenmesi için yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesini istedi.​​​​​​​

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