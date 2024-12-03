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Jeju Adası'nda kaybolan 38 Vietnamlı turistten haber alınamıyor

Jeju Adası'nda kaybolan 38 Vietnamlı turistten haber alınamıyor

Güney Kore'nin Jeju Adası'nı ziyaret eden Vietnamlı turist grubundaki 38 kişiden haber alınamadığı bildirildi.

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Yetkililer, yaklaşık 90 kişilik Vietnamlı turist grubunun 14 Kasım'da Vietnam'ın Nha Trang kentinden Jeju'ya geldiğini açıkladı. Gruptaki 38 turistin, 17 Kasım'daki dönüş uçuşundan hemen önce kaybolduğu ve diğer turistlerin ise planlandığı üzere ülkelerine döndüğü belirtildi.

30 günlük vizesiz seyahat izni bulunan Vietnamlıların, 14 Aralık'a kadar adada kalabileceğini aktaran yetkililer, kayıp turistleri bulmak için çalışma başlatıldığını söyledi.

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