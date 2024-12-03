Kuveyt Türk, Blindlook ile işbirliğine imza attı

Kuveyt Türk, daha erişilebilir bir dünya için Blindlook ile işbirliğine vardı.

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Bankadan yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, engelsiz bankacılık vizyonuyla hayata geçirdiği projelerine bir yenisini daha ekledi.

Görme engelli bireylerin dijital bankacılık kanallarına daha kolay erişimini sağlamak amacıyla yapılan işbirliğiyle, Kuveyt Türk mobil uygulaması, internet şubesi ve internet sitesi gibi platformlarda erişilebilirlik standartlarını en üst düzeye çıkarmayı amaçlıyor.

Bu sayede görme engelli müşteriler, ayrım gözetilmeksizin aynı kalitede hizmet alabilecek.

Kuveyt Türk, BlindLook işbirliği kapsamında dijital platformlarına entegre edilen sesli yönlendirme teknolojisiyle görme engelli bireylerin bankacılık işlemlerini bağımsız bir şekilde gerçekleştirebilmelerine olanak tanıyor.

Bu teknoloji, görme engelli kullanıcıların menülerde kolayca gezinebilmelerini ve işlemlerini daha hızlı bir şekilde tamamlamalarını sağlıyor.

BlindLook'un EyeBrand ağına katılım ise erişilebilirlik standartlarını yükselterek, görme engelli bireylerin bankacılık hizmetlerine erişimde karşılaştıkları engelleri azaltmayı hedefliyor.

Sesli simülasyon teknolojisi, işlemleri kolaylaştırmanın yanı sıra, kullanıcı deneyimini daha akıcı ve kullanıcı dostu bir hale getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel ve Özel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, müşteri deneyimini geliştirme ve toplumun her kesimine daha iyi hizmet sunma misyonları doğrultusunda hareket ettiklerini belirterek, bu doğrulta "Engelsiz Bankacılık" anlayışını benimsediklerini aktardı.

Müşterilerin finansal hizmetlerimize erişimini kolaylaştırmak için pek çok yenilikçi çözüm ürettiklerine işaret eden Oral, "Şimdi de BlindLook ile yaptığımız işbirliği sayesinde, mobil ve internet şubelerimizde, internet sitemizde ve diğer dijital kanallarımızda erişilebilirlik standartlarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyoruz. Bu işbirliğiyle BlindLook'un EyeBrand ağına katılarak, tüm müşterilerimize ayrım gözetmeksizin aynı kalitede hizmet sunma taahhüdümüzü bir kez daha pekiştiriyoruz. Kuveyt Türk olarak, dijitalleşme ve erişilebilirlik odaklı projelerle hem sektörümüze hem de topluma değer katmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.