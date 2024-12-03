İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale CHP'ye katıldı! Rozetini Özgür Özel taktı

Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katıldı. CHP Lideri Özel, partisinin grup toplantısında Özlale'ye CHP rozetini taktı.

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Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını açıklamıştı. CHP lideri Özel, CHP'ye katılan Ümit Özlale'ye partisinin grup toplantısı öncesi kürsüye davet ederek rozetini taktı.

Özlale'ye rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı. Özel, "Bundan sonra Ümit Özlale ile birlikte hem ekonomi takımımız daha güçlü, hem İzmir'de daha güçlüyüz. Baba evine gelenlerin arttığını ve CHP'nin güçlenerek ve büyüyerek kararlılıkla iktidara doğru adım adım yürüdüğünü hep birlikte yaşayacağız" ifadesini kullandı.