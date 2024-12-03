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MKE Ankaragücü'nde o isim kadro dışı bırakıldı! "Disiplinsiz tavırları nedeniyle..."

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MKE Ankaragücü'nde o isim kadro dışı bırakıldı! "Disiplinsiz tavırları nedeniyle..."

 Trendyol 1. Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde İtalyan futbolcu Riccardo Saponara, kadro dışı bırakıldı.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik ekibimizin raporu doğrultusunda, futbolcularımızdan Riccardo Saponara, mevcut form durumunun yetersizliği ve disiplinsiz tavırları nedeniyle kendisine özel hazırlanacak programla antrenmanlarına takımdan ayrı olarak devam edecektir." denildi.

MKE Ankaragücü'ne geçen sezon devre arasında transfer olan 32 yaşındaki hücum oyuncusu, sarı-lacivertli formayla 19 resmi maça çıkıp 2 gol attı.

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