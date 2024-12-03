Yunanistan'ın başkenti Atina'da "Yunan-Türk Medya Akademi Forumu" düzenlendi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Türkiye Cumhuriyeti İletişim Başkanlığının himayesinde, Türkiye Araştırma Vakfı (TAV) ve Amerikan Koleji Küresel İlişkiler Enstitüsü (IGA) işbirliğiyle "Yunan-Türk Medya Akademi Forumu" düzenlendi.

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Dördüncüsü düzenlenen foruma Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Çağatay Özdemir, Türkiye'nin Atina Büyükelçisi Çağatay Erciyes, Türk ve Yunan diplomatlar, akademisyenler ve basın mensupları katıldı.

IGA Direktörü Prof. Dr. Konstantinos Filis ve Türk-Alman Üniversitesi, TAV Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Enes Bayraklı'nın moderatörlüğünü yaptığı foruma Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da video mesaj ile katıldı.

Mesajında, forumun, iki dost ülke Türkiye ve Yunanistan arasında diyaloğu derinleştirmesini ve karşılıklı anlayış ve işbirliğini artırmasını umduğunu dile getiren Altun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ege'nin iki kadim ülkesi, Türkiye ve Yunanistan, bugüne dek, ne zaman ihtiyaç duysa birbirlerine el uzatmış, dost ve komşu olmanın gereğini eksiksiz yerine getirmiştir." dedi.

Forumda katılımcılara izletilen bir başka videoda ise Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan yakınlaşma süreci aktarıldı. Videoda Türkiye ve Yunanistan için "Tarih boyunca birbirine bakan iki köklü medeniyet, farklılıklarıyla zenginleşen, benzerlikleriyle köklenen bir hikayenin iki kahramanıdır. Bugün bu hikayede yeni bir sayfa açılıyor. İki ülke liderlerinin karşılıklı ziyaretleriyle filizlenen umut dostane ilişkilerin yeniden şekillenmesine olanak tanıyor." ifadesi yer aldı.

Türk-Yunan Medya ve Akademi Forumu gerçekleşti! Fahrettin Altun foruma video mesaj gönderdi

Açılış konuşmasını yapan Mendoni ise kültürün birleştirici etkisine vurgu yaparak, kültürün karşılıklı anlayışla gerekli zemini hazırlayabileceğini ifade etti.

Mendoni, iki ülkenin, müzik, mutfak gibi birçok alanda ortak unsurlara sahip olduğunu belirterek, iki ülke halkının kişisel düzeyde çok güzel bir iletişim kurduğunu kaydetti.

Yunanistan'ın, Atina Akropolü'nün bir parçası olan "Elgin Mermerleri'nin" İngiltere'den iade edilmesine ilişkin talebini de anımsatan Mendoni, bu konuda Türkiye'nin Yunanistan'a desteği için teşekkür etti.

Forumda yer alan, "Yunanistan ve Türkiye arasında kültürel köprüler" başlıklı ilk panelde kültürün iki ülke arasında yakınlaşmadaki rolü ve kültürel mirasın korunmasının gerekliliği ele alındı.

Panelde konuşan Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Daire Başkanı Zeynep Boz, İngilizlerin Elgin Mermerleri'nin kendilerine padişah fermanı ile verildiği iddialarını destekleyici bir belgenin arşivlerde bulunamadığını aktardı.

Boz, "Zannediyorum artık hukukilik bölümünü tartışmaktan pek bir kazancı olmayacak kimsenin. Bunun yerine artık günümüz kültür varlıklarını koruma ahlakıyla konunun ele alınmasının daha yapıcı bir sonuca gideceğini zannediyorum." diye konuştu.

Hem Türkiye hem de Yunanistan'ın kültür varlığı sayısı bakımından zengin ülkeler olduğunu hatırlatan Boz, Türkiye ve Yunanistan'ın kültür varlıklarına ilişkin iade taleplerinin bu sayıları artırmak amacıyla yapılmadığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü.

"Bizler aslında her bir eser iadesinde bir manifesto yayınlıyoruz ve bu manifesto da şu: bu toprakların kültürü, din, dil, ırk, hiçbir ayrım gözetmeden tam bir teritoryal anlayışla bizlere emanettir ve bunu gelecek kuşaklara aktarmak, buradan elde edilecek her türlü bilimsel veriyi dünyanın hizmetine açmak da yine aynı şekilde bu iki ülkenin dünyaya verdiği büyük bir hizmettir."

Akropolis Müzesi Direktörü Prof. Nikos Stampolidis ise İngiliz meslektaşlarının Elgin Mermerleri konusundaki tavrını şaşkınlıkla karşıladığını belirterek, Yunanistan'ın iade talebini tekrar dile getirdi.

Marmara Üniversitesi'nde görevli, Yunanistan'daki Osmanlı Mirası Uzmanı Doç. Dr. Neval Konuk Halaçoğlu da ömrünün yarısını Yunanistan'daki Osmanlı mirasını incelemeye vakfettiğini belirterek, Yunanistan'ın Osmanlı eserlerine yönelik yaptığı bakım ve restorasyon çabalarının çok daha fazlasına ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Osmanlı mimarisinde Yunanistan ve Bulgaristan'ın erken dönem mimari eserlerini içeren önemli yerler olduğunu belirten Halaçoğlu, Yunanistan'a bu eserlerin restorasyonlarında karşılıklı işbirliği içerisinde hareket etme ve aslına uygun restorasyon gerçekleştirme çağrısında bulundu.

Halaçoğlu, "Zira, bunlar sizin kültürel zenginliğiniz. Bunlar size bıraktığımız hazinelerimiz." diye konuştu.

Atina Üniversitesinde görevli Doç. Dr. Antonia Zervaki ise kültür diplomasisinin de ikili ilişkilerde güçlü bir unsur olduğunu ifade ederek, Türkiye ve Yunanistan'ın tarihi eser kaçakçılığı ile mücadelede işbirliği yapabileceğini kaydetti.

Zervaki, savaş bölgelerinde kültürel mirasların da zarar gördüğünü ve bu eserlerin korunması için işbirliğine gidilebileceğini belirtti.