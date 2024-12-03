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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kasım ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kasım ayı enflasyon verilerini, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla değerlendirdi. Şimşek "Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor." dedi.

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Yıllık enflasyonun kasımda yüzde 47,1 olarak gerçekleştiğine işaret eden Şimşek, mayısa göre gerilemenin 28,4 puan olduğunu vurguladı.

"2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti"

Şimşek, enflasyon beklentilerindeki azalmaya dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son iki aydır yüksek seyreden gıda enflasyonuna rağmen yıllık mal enflasyonu yüzde 40'ın altına geriledi. Hizmet enflasyonu aylık yüzde 1,6 ile 2021 yılı kasım ayından bu yana en düşük seviyesinde gerçekleşti ve yıllık hizmet enflasyonundaki düşüş eğilimi devam etti.

Hizmet enflasyonundaki gerileme ve iyileşen enflasyon beklentileri, katılıkları azaltmada önemli mesafe katettiğimizi gösteriyor."

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