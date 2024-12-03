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Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti

Rusya'dan Çin'e doğal gaz taşıyan boru hattı faaliyete geçti

Uluslararası enerji dengeleri ve ittifaklar anbean değişim gösterip güçlenirken; iki güçlü ülke olan Rusya ve Çin arasında dikkat çekici bir gelişme yaşandı. Yıllık kapasitesi 38 milyar metreküp olan Çin-Rusya doğalgaz boru hattı faaliyete geçti.

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Pekin, 2 Aralık (EFE). Rusya'yı Çin'e bağlayan ve yıllık 38 milyar metreküpe kadar gaz sağlaması planlanan 5.111 kilometrelik (3.175 mil) bir proje olan Doğu Rotası doğal gaz boru hattı pazartesi günü faaliyete geçti.

Çin'in en büyük tek hatlı doğalgaz boru hattı olarak kabul edilen proje, devlet yayın kuruluşu CCTV'nin pazartesi günü bildirdiğine göre, kuzeydeki Heilongjiang eyaletindeki Heihe'den Şanghay'a kadar uzanıyor.

Çin devlet medyasına göre, bu doğalgaz boru hattı, Çin'in kuzey, orta ve güney olmak üzere dört stratejik petrol ve doğalgaz koridorunun kritik bir bileşeni olarak öne çıkıyor.

‘Doğu Rotası’ adı verilen 5 bin 111 kilometrelik boru hattı, eyalet düzeyindeki 9 bölgedeki yaklaşık 450 milyon nüfusa yılda 38 milyar metreküp doğal gaz sağlayacak.

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