Vavacars'tan araç alım süreçlerini kolaylaştıracak mobil uygulama

Vavacars, iş ortaklarının araç alım süreçlerini kolaylaştırmak ve dijital dönüşümde öne çıkmalarını sağlamak amacıyla "VavaCars İş Ortağım" mobil uygulamasını geliştirdi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre, VavaCars, ikinci el araç sektöründe yenilikçi çözümleriyle dikkati çekiyor. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen uygulamasıyla VavaCars, iş ortaklarına hızlı ve kişiselleştirilmiş bir satın alma deneyimi sunmayı hedefliyor.

VavaCars İş Ortağım uygulaması, iş ortaklarının araç listelerini daha hızlı incelemesine ve teklif verme süreçlerini daha verimli yönetmesine imkan sağlıyor.

Uygulamada araçlara dair bilgiler görüntülenebilirken, tekliflerin de aynı liste üzerinden takip edilmesi mümkün hale geliyor. Uygulamanın kullanıcı dostu arayüzü sayesinde, araç satın alma sürecindeki ödeme, noter ve teslimat gibi işlemler anlık olarak takip edilebiliyor. Ayrıca, satın alınan araçların ekspertiz raporlarına da doğrudan erişim sağlanıyor.

Mobil cihazların bildirim özelliklerinden faydalanan uygulama, VavaCars'ın iş ortaklarına kritik süreçler hakkında anında bilgi veriyor. Belirlenen kriterlere uyan araçlar vitrine çıktığında, favori araçlara teklif verildiğinde ya da araç teklif hedeflerinin aşılması durumunda anında bildirim gidiyor, böylece süreçlerin daha hızlı ve etkili bir şekilde yönetilmesi sağlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, attıkları bu adımın, sadece bir uygulamadan öte, güçlü vizyonun da bir yansıması olduğunu belirtti.

Gözelekli, VavaCars olarak, iş ortaklarının karşılaştıkları sorunlara çözüm sunmaya odaklandıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Onların taleplerini ve geleceğe dair beklentilerini dinliyor ve içselleştiriyoruz. Sonrasında ise beklentilerini karşılayacak projeler üretmeye çaba gösteriyoruz. Yeni uygulamamız sayesinde, iş ortaklarımızın sektördeki rekabet gücünün artacağına inanıyoruz. Önümüzdeki süreçte de iş ortaklarımızın karşılaştığı her zorluğa çözüm üretmeye, çağımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmeleri için yeni projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz."