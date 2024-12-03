Kalp ameliyatlarında yeni dönem: Küçük kesi ve kalbi durdurmadan müdahale

Medipol Sağlık Grubu’ndan Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarında küçük kesi ve kalbi durdurmadan yapılan müdahalelerin hastalara büyük avantaj sağladığını belirtti. Prof. Dr. Köksal, “Kalp ameliyatlarımızın yüzde 90’ını bu yöntemle gerçekleştiriyoruz.” dedi.

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Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi’nden Kalp Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Cengiz Köksal, kalp ameliyatlarındaki gelişmeleri ve hastalar için sağladığı avantajları anlattı. Kalbi durdurmadan küçük kesi ile yapılan kalp ameliyatlarında yenilikçi yaklaşımların rolüne de değindi. Prof. Dr. Köksal, bu tekniklerin hastaların daha hızlı iyileşmesi ve daha konforlu bir tedavi süreci geçirmesine olanak sağladığını söyledi.

Küçük kesiyle ameliyatın avantajları

Kalp ameliyatlarının küçük kesiyle yapılmasının enfeksiyon riskini azalttığını, hastaların daha az kan kaybı yaşadığını ve hastanede kalış sürelerinin kısaldığını belirten Prof. Dr. Köksal, “Küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları, hastaların günlük hayatlarına daha hızlı dönmelerini sağlıyor. Ayrıca, kalbi durdurmadan yapılan müdahaleler, hastaların hayati risklerini önemli ölçüde azaltıyor. Koroner bypass, mitral ve triküspit kapak ameliyatlarını küçük kesiyle ve kalbi durdurmadan gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar hastalarımızın yüzde 90’ını bu yöntemle tedavi ettik. Hastaya konfor sunan bu yenilikçi yöntemler için belli bir cerrahi birikim ve tecrübe mutlaka gerekmektedir.” dedi.

Avrupa standartlarında başarı oranları

Kalp cerrahisinde başarı oranlarının Avrupa ve Amerika’daki standartlarla benzer olduğunu söyleyen Prof. Dr. Köksal, “Hastalarımız, Almanya ve Amerika’daki hastalarla aynı konforla tedavi ediliyor. Özellikle yaşlı ve ek hastalıkları bulunanlar için küçük kesiyle yapılan kalp ameliyatları çok daha faydalıdır. Bu yöntemle ameliyat sonrası iyileşmenin daha hızlı olduğunu görüyoruz. Hastalar enfeksiyon riskiyle daha az karşılaşıyor. Yaşlı hastalarımız, kalp ameliyatlarını daha hızlı atlatıyor, günlük yaşantılarına çabucak dönüyorlar.” diye konuştu.

İleri yaş ve ek hastalıklar varlığında kalp cerrahisi

Özellikle akciğer hastalıkları olan yaşlı hastalar için bu yöntemleri önerdiklerini belirten Prof. Dr. Köksal, “Belli bir yaşa gelmiş, akciğer hastalıkları gibi ek sorunları olan hastalar için kalbi durdurmadan yapılan ameliyatlar, çok değerli bir yöntem haline geliyor. Bu ameliyat tekniği, hastaların genel iyileşme sürecini hızlandırıyor ve onlara daha konforlu bir tedavi süreci sağlıyor.” şeklinde ifade etti.