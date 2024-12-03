Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağlamışlar! 35 milyon TL dolandırılan profesör her şeyi anlattı

Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, " 11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım.