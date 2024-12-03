Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okuyup ağlamışlar! 35 milyon TL dolandırılan profesör her şeyi anlattı
Çanakkale'de kendilerini MİT personeli olarak tanıtan dolandırıcılara 35 milyon lira kaptıran ODTÜ'lü emekli profesör Bekir Nihad Peynircioğlu'nun ifadesi ortaya çıktı.
Dolandırıcıların son hedefi 80 yaşındaki ODTÜ'lü emekli profesör oldu. Bozcaada'da eşiyle birlikte mütevazi bir yaşam süren Ordinaryüs Profesör A. Hamdi Peynircioğlu'nun oğlu Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, "MİT mensubuyuz" diyerek kendisini arayan şüphelilere, 35 milyon TL kaptırdı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda; 10 şüpheli, başka bir profesörü dolandırmaya çalıştıkları sırada yakalandı.
Sabah Gazetesi'nden Ümit Erkan Demircan'ın haberine göre, emekli profesör, 35 milyon lirasını nasıl kaptırdığını detaylı bir şekilde anlattı. İlk aramanın 24 Temmuz'da olduğunu belirten Profesör Bekir Nihad Peynircioğlu, " 11 sıralarıydı. Eşimin hattından aradılar. Kendisini MİT'ten biri olarak tanıttı. Daha sonra tekrar aradı bu sefer telefonu ben açtım.
Bize resmilerimizin değişik olduğu kimliklerimizin resmini attı. Ardından özel bir bankadan benim ve eşim adına gönderilmiş dekontları bizimle paylaştı. Sonra hemen sildi. Makbuzlarda eşim ve benim adım geçiyordu.
FETÖ'ye para gönderilmiş yalanı
Terör örgütü FETÖ'ye hesaplarınızdan para aktarılmış dediler. Daha sonra bu görüntüleri sildirdiler. Bize dolandırılan insanların videolarını izlettirip sizde bunlar gibi mağdur olabilirsiniz dediler.