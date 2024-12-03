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Ankara'da damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ankara'da damat, ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü

Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanmak isteyen çiftin aileleri arasında çıkan kavgada, damat ailesine kurşun yağdıran kayınpederini bıçaklayarak öldürdü. Kayınpederin silahla yaraladığı 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Edinilen bilgiye göre, Sincan Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı'ndaki Türkü Sitesi C blok 192 numaralı binada, boşanma aşamasındaki bir çiftten kadının babası olan Ç.A. (48), damadı H.B.K'nin (23) babasının evine konuşmak için gitti.

Evde H.B.K'nin babası İ.K. (53), annesi D.K. (47) ve kardeşi S.K. (23) ile kayınpeder Ç.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ç.A, yanında bulunan tabanca ile aileye saldırdı. Ç.A'nın silahından çıkan kurşunlarla damadının annesi D.K, erkek kardeşi S.K. ve damadı H.B.K. yaralandı.

Bunun üzerine çıkan arbedede yaralı halde olan erkek kardeşler ise Ç.A'yı, bıçakla saldırarak yaraladı. Tartışma ve silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde bıçakla yaralanan Ç.A'nın olay yerinde hayatını kaybettiği, kayın valide D.K'nin ise ağır yaralı olduğu, erkek kardeşlerin ise hafif yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Ç.A'nın cesedi ise Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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