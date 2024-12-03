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Benzine indirim geliyor, tabela değişiyor! Depoları doldurmak için bekleyin

Benzine indirim geliyor, tabela değişiyor! Depoları doldurmak için bekleyin

Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Tabela indirim sonrası değişecek. Benzin fiyatları düşüyor. İşte o tarih...

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NTV'de yer alan habere göre benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor.
Yeni fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.

Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.

Güncel fiyatlar;

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 42.96 TL/LT

Motorin:44.16 TL/LT

LPG: 25.49 TL/LT

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin:43.07 TL/LT

Motorin: 44.22 TL/LT

LPG:26.03 TL/LT

Ankara

Benzin: 43.49 TL/LT

Motorin:44.80 TL/LT

LPG:26.04 TL/LT

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