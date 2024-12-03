Benzine indirim geliyor, tabela değişiyor! Depoları doldurmak için bekleyin

Araç sahipleri benzin ve motorin fiyatlarını takip ediyor. Tabela indirim sonrası değişecek. Benzin fiyatları düşüyor. İşte o tarih...Abone ol
NTV'de yer alan habere göre benzin fiyatlarına 97 kuruş indirim bekleniyor.
Yeni fiyatların bu gece itibarıyla geçerli olması öngörülüyor.
Motorin fiyatlarında ise değişiklik beklenmiyor.
Güncel fiyatlar;
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin: 42.96 TL/LT
Motorin:44.16 TL/LT
LPG: 25.49 TL/LT
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin:43.07 TL/LT
Motorin: 44.22 TL/LT
LPG:26.03 TL/LT
Ankara
Benzin: 43.49 TL/LT
Motorin:44.80 TL/LT
LPG:26.04 TL/LT