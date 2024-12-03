Araç sahiplerini ilgilendiriyor, son 3 hafta: 2 bin 172 TL'yi ödemeyen akaryakıt alamayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın kararıyla, ticari araçlara Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) zorunluluğu getirildi. 31 Aralık 2024'e kadar araçlarına cihaz taktırmayanlar, akaryakıt alamayacak. Usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan milyarlarca liralık vergi kaybı önlenecek.

Abone ol

Kaçak akaryakıtı önlemek amacıyla, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Taşıt Tanıma Sistemi (TTS) uygulaması başlatıldı.

5 Ekim 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre, ticari amaçlı kullanılan ve muhasebe kayıtlarında akaryakıt harcamasını gider olarak gösteren tüm araçlara bu sistemin takılması zorunlu hale getirildi.

Ticari araç sahipleri, sistemi utts.gov.tr adresinde belirtilen yetkili firmalardan temin ederek araçlarına monte ettirecek. İlk etapta 15 milyon, devamında ise toplamda 20 milyon araç bu sisteme dahil olacak.

Sipariş sayısı 1 milyonu geçti

Alınan bilgiye göre, UTTS kapsamında Mükellefler ve Yetkili Taşıt Montaj Servisleri tarafından verilen TTB sipariş sayısı 1 milyonu geçti. Öte yandan, mevcut 12 bin 667 istasyondan 4 binden fazlasının UTTS'ye dahil olmak için gerekli işlemleri yaptırdığı, 400'den fazla teknik servisin saha işlerini sürdürdüğü, 1400'den fazla TTB montaj noktasının ise mobil ve yerinde hizmet vermekte olduğu öğrenildi.

Araç başına 2 bin 172 TL ödenecek

TTS taktırmayan araçlar, 2025 itibarıyla benzin istasyonlarından akaryakıt alamayacak. Her araç için 2.172 TL montaj ücreti belirlenirken, bu uygulamanın 43 milyar 440 milyon TL gelir getirmesi planlanıyor. Ayrıca, 8 bin akaryakıt istasyonuna da cihaz yerleştirilecek ve bunun maliyeti ise 5 milyar TL olarak öngörülüyor.

Bu düzenleme hem ticari hem de bireysel araçları kapsayacak. 1 Temmuz 2025’ten itibaren trafiğe çıkacak tüm sıfır araçlara TTS zorunluluğu getirilecek.

Akaryakıtta kaçakla mücadele hedefleniyor

Hükümet, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) ile kaçak akaryakıtı önlemeyi ve sektörde kayıt dışılığı azaltmayı hedefliyor.

Süreç nasıl tamamlanıyor?

UTTS'ye kaydolarak TTB siparişi verilebilmesi için, UTTS'nin resmi internet sitesi olan "www.utts.gov.tr" adresine giriş yapılıp gerekli bilgilerin sisteme işlenmesi ve ödeme yapılması gerekiyor. Bu işlemlerin ardından taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletiliyor. Taşıt sahipleri, Türkiye genelinde yetkilendirilmiş Yetkili Taşıt Montaj Servisleri'ne giderek montaj koduyla araçlarına TTB montajını yaptırarak UTTS'ye geçiş sürecini tamamlıyor.

UTTS'nin uygulamaya alınmasıyla akaryakıt satışı sırasında TTB'de kayıtlı olan taşıt plaka bilgisi ödeme kaydedici cihaza otomatik olarak aktarılacak ve plaka bilgisinin elle girişi önlenecek. Böylece yakıt alan taşıtın plakasından başka bir taşıtın plakasıyla usulsüz fiş düzenlenmesi ve bunların gider gösterilmesi engellenerek milyarlarca liralık vergi kaybının önüne geçilecek.

Ticari araç sahipleri ne yapmalı?

Son tarih: 31 Aralık 2024.

Sistem ücreti: Araç başına 2.172 TL.

Başvuru adresi: utts.gov.tr üzerinden yetkili montaj firmaları listesine ulaşabilirsiniz.