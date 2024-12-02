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"Türkiye'den kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiası yalanlandı

"Türkiye'den kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiası yalanlandı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'den yola çıkan kimyasal yüklü tanker İsrail'in Hayfa Limanı'na gidiyor" iddiasının doğru olmadığını duyurdu.

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DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan iddianın aksine, söz konusu geminin İsrail'e taşımak üzere Türkiye'den herhangi bir yük almadığı gibi İsrail'den de Türkiye'ye herhangi bir yük getirmediği belirtildi.

"Liman Tek Pencere Sistemi üzerinden yapılan incelemede, Panama bayraklı 'TRANS FJORD' isimli geminin 22 Kasım 2024 tarihinde Yalova Limanı'na geldiği tespit edilmiştir" ifadesine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geminin, Belçika'nın Antwerp Limanı'ndan yüklendiği, 'buzlu asetikasit' ve 'vinil asetat veya diğer vinilesterlerin polimerleri ve diğer vinil polimerler' ürünlerini Yalova Limanı'na boşalttığı belirlenmiştir. Geminin, 25 Kasım 2024 tarihinde boş olarak gidiş bildirimi onaylanmıştır."

Açıklamada, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi istendi.

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