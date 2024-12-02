Beşiktaş, Hatayspor deplasmanında 2 puan bıraktı

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın ekibine karşı galibiyet elde edemedi.

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Trendyol Süper Lig'de heyecan 14. hafta maçları ile devam ederken Beşiktaş, Mersin Stadyumu'nda Hatayspor'a konuk oldu. Serdar Topraktepe yönetimindeki siyah beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın teknik direktörlüğünü üstlendiği Hatayspor'a karşı üstün gelmeyi başaramadı ve maç 1-1 eşitlik ile sonuçlandı.

Hatayspor - Beşiktaş maçının önemli anları

90'Son düdük geldi ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

90'Maçın sonunda en az 5 dakika daha oynanacak.

75'Svensson sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında Semih'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

70'Fernandes'in ceza sahasının solundan yaptığı vuruşta top Mert'ten döndü.

50'Joelson Fernandes sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Kimsenin dokunamadığı top kaleci Mert'te kaldı.

46'Mücadelede ikinci yarı başladı.

45'Karşılaşmanın ilk yarısı sona erdi.

45'İlk yarının sonunda 1 dakika daha oynanacak.

41'GOL! Beşiktaş, Immobile'nin golüyle beraberliği yakaladı. Masuaku sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda içeri ortaladı. Ön direkte Immobile'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti.

35'Bu dakikalarda her iki takım da orta alanda karşılıklı top kayıpları yaşıyor.

28'GOL! Hatayaspor, Görkem Sağlan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Cemali ceza sahasının solundan kale önüne çevirdi. Ön direkte Emirhan'dan dönen top Görkem'in önünde kaldı. Görkem'in şutunda top ağlarla buluştu.

25'Rashica sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Kale önünde Immobile'nin kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

18'Masuaku sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Salih'in kafa vuruşunda top az farkla yandan dışarı çıktı.

13'Ceza sahasının sağında topla buluşan Immobile'nin vuruşunda top farklı şekilde yandan dışarı çıktı. Devamında ofsayt bayrağı havada.

9'Sağ çaprazdan ceza sahasına sokulan Rivas'ın vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.

7'Masuaku sol kanattan ceza sahasına ortaladı. Ön direkte Kamil Ahmet'in müdahalesiyle top kornere gitti.

3'Rivas sağ kanattan içeri ortaladı. Ceza sahasında topu Emirhan karşıladı.

1'İlk düdük geldi ve maç başladı.

Hatayspor - Beşiktaş ilk 11'ler

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile