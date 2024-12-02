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Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş Yönetimi rotayı o isme çevirdi

Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş Yönetimi rotayı o isme çevirdi

Teknik direktörlük için Sergen Yalçın'dan olumsuz dönüş alan Beşiktaş Yönetimi rotayı İbrahim Üzülmez'e çevirdi.

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Beşiktaş yeni teknik direktör arayışlarına hız verdi. İlk aday olan Sergen Yalçından olumsuz yanıt alan Hüseyin Yücel ve ekibi yeni adaylarla görüşmeye başladı. Listenin ilk sırasında ise tanıdık bir isim var.

Radyospor'un haberine göre bu sabah Hüseyin Yücel İbrahim Üzülmez'le bağlantı kurdu. Başkan Hüseyin Yücel Hatayspor maçının ardından Üzülmez ile detayları konuşacak.

İbrahim Üzülmez'in Beşiktaş teknik direktörü olmaya sıcak baktığı öğrenilirken yarın konu ile ilgili sıcak saatler yaşanabilir.

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