ABD, İsrail'i ateşkesi ihlal ettiği için uyardı

İsrail basını, ABD yönetiminin Lübnan'da varılan ateşkes antlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail'i uyardığını aktardı.

Abone ol

ABD yönetiminin, Lübnan'da varılan ateşkes antlaşmasını ihlal ettiği için İsrail'i uyardığı belirtildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberine göre, konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, ABD yönetiminin İsrail’i ateşkes anlaşmasını ihlal etmesine ilişkin uyardığını aktardı.

Söz konusu kaynakların, "Özellikle Beyrut semalarına İsrail insansız hava araçlarının görünür ve duyurulur şekilde geri dönmesi olmak üzere İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etti" dediği aktarıldı.

Lübnan'da ateşkesin sürmesi için "her tarafın itidalli olmasına ihtiyaç duyulduğunu" dile getiren kaynaklar, ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein İsrail’in ateşkesi ihlal ettiği yönünde uyarısını Tel Aviv yönetimine ilettiğini paylaştı.

İsrail ordusunun ateşkes antlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana iki kişinin ölümü ve 6 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ihlallerinin sayısı en az 73'e yükseldi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile bugün yaptığı telefon görüşmesinde İsrail'in ateşkes şartlarını ihlal etmediğini öne sürmüştü.

Yediot Ahronot gazetesinde daha önce yayımlanan haberde, Fransa'nın İsrail'i Lübnan'da ateşkesin ihlal edilmemesi konusunda uyardığı kaydedilmişti.