BIST 9.640
DOLAR 34,72
EURO 36,56
ALTIN 2.951,13
HABER /  EKONOMİ

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyasında saniyede 12 ürün satıldı

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyasında saniyede 12 ürün satıldı

Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyası kapsamında tüketiciler 8 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlarken, platform üzerinden saniyede 12 ürün satıldı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 11 Kasım'da en yüksek günlük sipariş ve ciro rakamlarına ulaşılırken, beyaz eşya paketi, halı yıkama makinesi ve altın, bir önceki yıla göre satışlarını en çok artıran ürünler oldu.

Küçük ev aletleri, süpermarket, moda ve kozmetik ise en çok talep gören kategoriler arasında yer aldı.

Kasım ayında en yoğun alışveriş günü Pazartesi olurken, kullanıcılar en çok 17.00-18.00 aralığında alışveriş yaptı.

Şehirler bazında, üç büyük ilin ardından Bursa en çok alışveriş yapılan şehir oldu. Bursa'yı Kocaeli, Antalya, Adana ve Konya izledi.

Platform, kasım boyunca 500 milyondan fazla ziyaret aldı. Özellikle 11 Kasım'da ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak yeni bir rekora ulaştı.

Robot süpürgeler, geçen yıla göre ikiye katlanarak yaklaşık 49 bin adet satıldı. Halı yıkama makinesi satışları ise 11 kat artarak 33 bin adede ulaştı. Süpürge satışları 100 bini bulurken, 65 bin kahve makinesi satışı gerçekleşti.

Elektronik kategorisinde cep telefonları, bilgisayarlar ve televizyonlar öne çıkan ürünler arasında yer aldı.

Satışlarını en çok artıran ürünlerden biri 22 ayar altın bilezik oldu. Tüketiciler, indirimli fiyatlarla geleceğe dönük yatırım yapma fırsatı yakaladı.

Moda kategorisinde triko kazaklar, büyük beden gömlekler, rahat kesim taytlar ve sweatshirtler yoğun ilgi gördü. Anne-bebek kategorisinde ise anne sütü artırmaya destekleyici ürünler, ateş ölçerler ve temizlik malzemeleri öne çıktı.

KOBİ'ler kazandı

Hepsiburada'da iş ortakları tarafından toplam 650 bin kampanya gerçekleştirildi. Üç büyük ilin dışında Çorum, Bursa ve Kayseri en fazla satış yapan şehirler oldu. Toplam satışların yüzde 69'u iş ortakları tarafından gerçekleştirildi.

Kampanya süresince Türkiye’nin dört bir yanındaki 101 bini aşkın iş ortağı, ilave ciro imkanı elde etti.

HepsiJET araçları kampanya döneminde 11 milyon kilometre yol alarak dakikada 606 adet teslimat gerçekleştirdi. Üç büyük ilin dışında en fazla teslimat yapılan ilçeler Nilüfer, Osmangazi, Muratpaşa ve Seyhan oldu.

Hepsiburada Limiti, Hepsifinans ve alışveriş kredisi gibi kartsız taksitli ödeme yöntemleri yoğun ilgi gördü. Bu yöntemlerle yapılan alışverişlerde sepet tutarı, yıl ortalamasına göre yüzde 72 daha yüksek gerçekleşti. Ayrıca, alışverişlerin yüzde 45'inde 3 ay erteleme seçeneği tercih edildi.

Hepsiburada'nın verilerine göre, kasım ayında temel tüketim ürünlerinden gıda ve züccaciye ürünlerine kadar birçok kategoride rekor satışlar gerçekleştirildi.

ÖNCEKİ HABERLER
DMM, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiasını yalanladı
DMM, "Temmuz ayında Pençe-Kilit bölgesinde 44 şehit verildi" iddiasını yalanladı
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkarıldı! Doktorlar da şaşkın
5 yaşındaki çocuğun bağırsağından çıkarıldı! Doktorlar da şaşkın
Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi
Gazze'de can kaybı 44 bin 466'ya yükseldi
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyasında saniyede 12 ürün satıldı
Hepsiburada'nın "Efsane Kasım" kampanyasında saniyede 12 ürün satıldı
Altın haftaya düşüşle başladı! İslam Memiş "bu rakamı görürseniz ucuz demektir" dedi
Altın haftaya düşüşle başladı! İslam Memiş "bu rakamı görürseniz ucuz demektir" dedi
Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti
Eski Devlet Bakanı Ömer Barutçu hayatını kaybetti
 Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama!
 Türkiye ve İran'dan Suriye'deki olaylarla ilgili ortak açıklama!
Uyku düzenindeki bozukluklar kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Uyku düzenindeki bozukluklar kalp krizi ve felç riskini artırıyor
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığına dair açıklama
Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı'nın sakatlığına dair açıklama
Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkıştı: Artık emekli olmalı
Fatih Erbakan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkıştı: Artık emekli olmalı
Rusya'dan Beşşar Esed açıklaması
Rusya'dan Beşşar Esed açıklaması
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti
Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'ya gitti