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Rusya'dan Beşşar Esed açıklaması

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rusya'dan Beşşar Esed açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye Devlet Başkanı Rusya: Suriye yönetimini desteklemeye devam ediyoruz 'i desteklemeye devam ettiklerini belirterek, "(Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." dedi.

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Peskov, başkent Moskova'da, basın mensuplarına gündemdeki konular hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'deki duruma değinen Peskov, "Beşşar Esed'i desteklemeye devam ediyoruz. Buna göre temaslarımızı sürdürüyor ve durum analizi yapıyoruz. (Suriye'deki) Durumun istikrara kavuşturulması için gerekli duruş belirlenecek." diye konuştu.

 "Putin, Zelenskiy'e mesaj iletmedi"

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Kiev'e giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e mesaj iletmediğini söyledi.

Almanya'nın Kiev'i desteklemeye devam ettiği için bu ziyaretten yeni bir şey beklemediklerini dile getiren Peskov, "Cephedeki durum belli. Her halükarda kendi çıkarlarımızı güvence altına almak niyetindeyiz." dedi.

Gürcistan'daki protesto gösterilerine de değinen Peskov, Gürcistan'ın içişlerine müdahale etmediklerini savundu.

Sözcü Peskov, Gürcistan'daki durumu Ukrayna'daki Meydan olaylarına benzeterek, "Burada, durumu bozma girişimleri söz konusu. Benzerini bazı ülkelerde gördük. Bu, Ukrayna'daki Meydan olaylarına benziyor. Turuncu Devrim'in hayata geçirildiğine dair tüm işaretler. Turuncu Devrim'le benzer hususlar var. Gürcistan yönetimi, durumu istikrara kavuşturmak ve sakinleştirmek için önlemler alıyor." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti. Silahlı gruplar, 30 Kasım'da, Han Şeyhun ilçesini alarak, tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

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