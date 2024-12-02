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İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor

İYİ Parti'den istifa etmişti! Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor

İYİ Parti'den istifası sonrası 82 gün bağımsız kalan milletvekili Ümit Özlale'nin adresi belli oldu. Özlale, CHP'ye katılıyor.

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İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor.

Sözcü TV'ye yaptığı ilk açıklamada Özlale, "Daha öncesinde birkaç görüşme yaptım. Kalkınma, ekonomi alanında bilgilerimi, tecrübelerimi daha çok bir akademisyen olarak CHP'ye vermek istiyorum.

Bütün sorunları yaratan AK Parti iktidarını gönderip, yerine yoksulluğu azaltacak bir iktidar getirmek istiyorsak bunun CHP'de mümkün olacağını düşünüyorum" dedi. 

8 Nisan'da istifa etmişti

Gelinen noktada, İYİ Partinin ilk günlerdeki heyecanının kalmadığını, makul çözümler sunmanın mümkün olmadığını ve siyaset üretmenin imkansız olduğunu üzülerek gördüğünü kaydeden Özlale, "Bu nedenle istifamı sunma kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

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