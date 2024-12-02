Dış ticaret açığı açıklandı! Kasım'da yüzde 27 azaldı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekonomik programımın olumlu sonuçlarını almaya devam ettiklerini vurgulayarak "Yılın ilk 11 ayında net ihracat 5,80 milyar dolar artarak 238,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı %27 oranında azaldı." ifadelerini kullandI.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayına ilişkin dış ticaret rakamlarını açıkladı. Euro/dolar paritesinideki gerilemenin ihracatçılar için sıkıntı oluşturduğunu söyleyen Bakan Bolat, ihracatın kasım ayında yüzde 3,1 azaldığını söyledi.

Ekonomide programının olumlu sonuçlarını almaya başladıklarını söyleyen Bakan Bolat şunları söyledi:

"Kasım'da ihracat yüzde 3,1 azalışla 22,3 milyar dolar oldu. Enerji ve altın ihracatındaki düşüş Kasım ayı ihracat rakamımızdaki düşüşte etken. İşlenmemiş altın ihracatımız Kasım'da yüzde 62 azaldı. Kasım'da ithalat yüzde 2,4 arttı ve 29,6 milyar dolar oldu.

Yılın ilk 11 ayında net ihracat 5,80 milyar dolar artarak 238,5 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 11 ayında dış ticaret açığı yüzde 27 oranında azaldı."