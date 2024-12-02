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Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek

Marmara ve Ege çarşambaya kadar dikkat! Bitti sanacağız bitmeyecek

Meteorolojik kaynaklar tarafından Marmara ve Ege bölgesindeki illerimize yönelik yeni hafta hakkında uyarı yapıldı. Bu bölgemizdeki illerde yaşayan vatandaşların bilmesi gerekiyor. Tam bitti dediğimiz sırada yeniden etkisini gösterecek.

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Marmara bölgesindeki illerimiz yeni haftaya soğuk ve serin bir şekilde başladı... Özellikle işine giden vatandaşlar, zaman zaman şiddetini artıran yağışlar nedeniyle zor anlar yaşadı. 

Yağışlar nedeniyle trafikte ve ulaşım araçlarında da yoğunluklar meydana geldi. Uzmanlardan da Marmara ve Ege bölgesindeki illerimize uyarı gecikmedi. 

Marmara ve Ege bölgesindeki illerimizde yeni hafta ile birlikte başlayan yağışların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. 

Hava Forum tarafından bu iki bölgemize yapılan uyarıda "Bitti sanacağız ama bitmeyecek" şeklinde yapılan uyarıda şöyle denildi: 

"Yeni haftaya serin ve soğuk başlayacağız. Marmara ve Ege'de zaman zaman yağmur da yağacak. İstanbul'da hava genel olarak çok bulutlu olacak. Ara ara hafif yağmur geçişleri olacak. Sakin bir kış gününe başlayacağız. Herkese iyi haftalar dileriz..." 

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