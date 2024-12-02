Okan Buruk: “Hakem çok tecrübesiz”

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Eyüpspor maçı ardından konuştu. Okan Buruk, “Maçın hakemi çok tecrübesiz” dedi.

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Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 14. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Eyüpspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Maçın hakeminin tecrübesiz olduğunu belirten Okan Buruk, “3 gün önce maç oynamış takıma göre iyi işler yaptık. Hep istedik. 2. yarıya golle başladık. Çok devamında 5-1'i yakalayacak pozisyona girdik. 2-2'ye gelince tabii ki rakibimizin bence maç öyle geldi, rakibimiz büyük kısmını yerde geçirdi. Yerde yatmayan yoktu. Kaleci her aut atışını geç attı. 2-2'ye geldiği anda yine aynı şeylere döndük. Bunu yönetecek hakem. Bu hakemde gücünü hiç göstermedi. Çok tecrübesiz, çok genç. Yönettiği tüm maçlarda Trabzonspor - Fenerbahçe maçında da çok zorlandı. Bu seviye maçlara alışmamış. Onu kandırıyorlar mı, kandırmıyorlar mı?” ifadelerini kullandı.

Eyüpsporlu oyuncuların sürekli kendisini yere bıraktığını söyleyen Okan Buruk şu sözlerle devam etti:

“Herhalde maçın büyük bir bölümü... Bu kadar top oyunda az kalmasına rağmen bu pozisyonları ürettik. Başarımız bu kadar hiç oyunun durduğu... Oyun devamlı durdu! Hep durdu. Çok fazla yere yatma oldu. Eklenen dakikalar da yetersiz. Uzatmanın uzatması her iki yarıda da olmalıydı. Bunlara alışacağız. Bunu iyi niyetle kullanan, kötü niyetle kullanan takımlar var. Rakibimiz iyi niyetli değil. Yerde yatmayan yok. Tam pozisyona giriyoruz 2 kişi yere yatıyor, tam giriyoruz 2 kişi yere yatıyor. Pozisyona girdik, atmamız gerekirdi. Bize karşı her şeyi yapıyorlar. İyi takımsanız onu da yenmeniz gerekiyor. Bu ligin kalitesi için de hakemlerin bunu uygulaması gerekiyor. Maalesef ama maalesef oyunun durmasının sebebi de hakemler. MHK Başkanı, hakem hocaları, hakemi eğitirken faul çalın, düdük çalın oluyor ilk öğütleri. Hakemlerin hepsi bunu yapıyor. Kötü bir yönetim vardı.”

Son olarak Eyüpspor kalecisi Berke Özer’e tepki gösteren Okan Buruk şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

“Oyunu çok durdurdu. Maçın önüne hep geçiyor. Yönettiği her maçın önüne geçen bir hakem. Biz bu pozisyonları yakaladık. Ben hiçbir şeye bağlamıyorum. Birinde atacaktık, 3-2, 4-2, 5-2. Bir tanesini atmalıydık. Berke de önemli kurtarışlar yaptı. Geçirdiği zaman dışında kurtarışlarındaki yere atlamalarını kutluyorum. Berke kenarda 8 kere su içti. Devamlı susadı. Hakem daha erken kart göstermeliydi. Kurtarışlarından dolayı tebrik ediyorum. Atmamız gerekiyordu, atamadık.”