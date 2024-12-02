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Halk kütüphanelerinde Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eseri yasaklandı iddiası: DMM'den açıklama var

Halk kütüphanelerinde Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eseri yasaklandı iddiası: DMM'den açıklama var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan, "Kültür ve Turizm Bakanlığı, Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye eserini halk kütüphanelerinde yasakladı" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

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DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bahse konu eserin Nazım Hikmet Ran'ın Kuvayı Milliye adlı eseri olmadığı, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye Destanı" şiirini çizgilerle anlatan bir karikatüriste ait çizgi roman versiyonu olduğu belirtildi.

Söz konusu kitapta cinsel içerikli tasvirlerin yer aldığı sayfalar bulunduğu aktarılan açıklamada, "Bu nedenle kitabın her yaş grubundan vatandaşın faydalandığı kütüphanelerde genel erişim alanında bulundurulması uygun görülmemiştir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, eserin çocukların erişim sağlayamayacağı bir şekilde kütüphanelerde yer almaya devam ettiği bildirilerek, şunlar kaydedildi:

"Nazım Hikmet'in şiirlerinin yer aldığı Kuvayı Milliye veya Kuvayı Milliye Destanı başlıklı eserlerin farklı baskıları başta olmak üzere Nazım Hikmet'e ait onlarca eserin binlerce nüshası kütüphanelerde herkes tarafından erişilebilir ve ödünç alınabilir durumdadır."

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