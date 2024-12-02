MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi
MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.Abone ol
MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.
Çekik'in, teröristbaşlarından Duran Kalkan ve Murat Karayılan ile aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.
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