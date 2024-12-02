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MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
MİT'ten Tel Rıfat'ta nokta operasyon! Kırmızı listede yer alan PKK'lı terörist Yaşar Çekik etkisiz hale getirildi

MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

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MİT, terörden arananlar listesinde kırmızı kategoride yer alan PKK/YPG’nin sözde sorumlularından Yaşar Çekik'i Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde etkisiz hale getirdi.

Çekik'in, teröristbaşlarından Duran Kalkan ve Murat Karayılan ile aynı karede yer aldığı fotoğraf ortaya çıktı.

Ayrıntılar gelecek...

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