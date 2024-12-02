Bakan Işıkhan'dan milyonları rahatlatan asgari ücret açıklaması!

Milyonlarca vatandaş bunu bekliyor! Yeni yıla artık sayılı gün kala asgari ücret için bekleyiş de sürüyor. Birçok vatandaşı doğrudan birçok vatandaşı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için açıklamalar peş peşe geliyor. İşçi, işveren ve hükümetin tek masada bulaşacağı 10 Aralık öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu.