Bakan Işıkhan'dan milyonları rahatlatan asgari ücret açıklaması!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 10 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirecek. Milyonları ilgilendiren karar öncesi nefesler tutuldu. Yeni yılda asgari ücretin ne kadar olacağını merak eden vatandaşlar enflasyonun üzerinde mi yoksa hedeflenen enflasyon hedefine göre mi bir zam alacaklarının sorusunun cevabı arıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret ve çalışma hayatına yönelik açıklamalarda bulundu.
Milyonlarca vatandaş bunu bekliyor! Yeni yıla artık sayılı gün kala asgari ücret için bekleyiş de sürüyor. Birçok vatandaşı doğrudan birçok vatandaşı da dolaylı olarak etkileyen asgari ücret için açıklamalar peş peşe geliyor. İşçi, işveren ve hükümetin tek masada bulaşacağı 10 Aralık öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete dair önemli açıklamalarda bulundu.
Ekonomi'ye konuşan Bakan Işıkhan, asgari ücretin görüşmelerinde hem işverenin hem de işçinin dikkat alındığının altını çizerek bir kez daha 'vatandaşı enflasyona ezdirmeme' yaklaşımını hatırlattı.
Bakan Işıkhan, komisyonun 10 Aralık tarihinde toplanacağını belirterek, "Yine vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyecek bir tutar ile işçilerimiz ve işverenlerimizin maksimum faydasına olacak ortak bir rakam olması için gayret edeceğiz” dedi.
ASGARİ ÜCRET YILLARA GÖRE NE KADAR ARTTI?
2024 yılında asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldığını belirten Bakan Işıkhan, asgari ücretin yıllara göre artışını şu sözlerle anlattı: