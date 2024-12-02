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Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Bursa'da birlikte yaşadığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti

Bursa'da 46 yaşındaki kadın, otobüs durağının yakınında beklediği sırada, birlikte yaşadığı kişi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısı cinayetin hemen ardından intihar etti.

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Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde otobüs durağının yakınında bekleyen Selma Tercan'a (46), ismi henüz öğrenilemeyen birlikte yaşadığı kişi silahla ateş açtı. Zanlı daha sonra aynı silahla intihar etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede 2 kişinin hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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