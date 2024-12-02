BIST 9.594
DOLAR 34,71
EURO 36,55
ALTIN 2.933,42
HABER /  GÜNCEL

AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu

AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi’nin 2022 yılı mali hesaplarının denetlendiği belirtildi.

Abone ol

Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin 2022 yılı kesin hesap dökümlerini reddederek, parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi’nin 2022 yılı mali hesaplarının denetlendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde bu partilerin, Anayasa Mahkemesi’ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeni oluşturmadığı tespit edildi.

Mahkeme, partilerin gelir ve gider kalemlerinde mevzuata aykırı işlemler bulunduğunu ve hesapların dışında gelir-gider gerçekleştirilmesinin, denetim süreçlerini zora soktuğunu kaydetti. Bu durumun, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak değerlendirildiği ve bu nedenle parti genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Parti sorumluları hakkında yasal işlem

Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 2820 sayılı hükümleri çerçevesinde, usulsüzlüklerden sorumlu parti yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Kritik düzenleme bu hafta TBMM'de: Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları...
Dolar ve Euro haftaya nasıl başladı? Alış-satış rakamları...
Ülke genelinde "Kalkan-33" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
Ülke genelinde "Kalkan-33" operasyonu! Bakan Yerlikaya ayrıntıları açıkladı
İran Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a destek ziyareti
İran Dışişleri Bakanı'ndan Esad'a destek ziyareti
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Adana'da minibüs ile otomobil çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Yemek ücreti hesaplamasında değişiklik
İyi huylu prostat büyümesinde doğru tedavi uzun süreli rahatlık sağlıyor
İyi huylu prostat büyümesinde doğru tedavi uzun süreli rahatlık sağlıyor
Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef "unicorn"
Togg yolu açtı, yerli kamerada hedef "unicorn"
Joe Biden, vergi kaçakçılığı ve sahtecilikten hüküm giyen oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti
Joe Biden, vergi kaçakçılığı ve sahtecilikten hüküm giyen oğlu Hunter Biden'ı resmen affetti
Anayasa Mahkemesi tespit etti 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu Resmi Gazete'de
Anayasa Mahkemesi tespit etti 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu Resmi Gazete'de
Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı