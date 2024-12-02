AYM'den 10 siyasi parti hakkında suç duyurusu

Anayasa Mahkemesi'nin, 10 siyasi parti hakkındaki mali denetim kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı. Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi’nin 2022 yılı mali hesaplarının denetlendiği belirtildi.

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Anayasa Mahkemesi, 10 siyasi partinin 2022 yılı kesin hesap dökümlerini reddederek, parti sorumluları hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

Mahkeme tarafından yapılan açıklamada, İşçinin Kendi Partisi, As Parti, Doğuş Partisi, Gelişim ve Demokrasi Partisi, Sevgi ve Saygı Partisi, Liberal Parti, Güzel Parti, Anadolu Birliği Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Tuğra Partisi’nin 2022 yılı mali hesaplarının denetlendiği belirtildi. Yapılan incelemelerde bu partilerin, Anayasa Mahkemesi’ne hesap verilebilir kayıt ve belge düzeni oluşturmadığı tespit edildi.

Mahkeme, partilerin gelir ve gider kalemlerinde mevzuata aykırı işlemler bulunduğunu ve hesapların dışında gelir-gider gerçekleştirilmesinin, denetim süreçlerini zora soktuğunu kaydetti. Bu durumun, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olarak değerlendirildiği ve bu nedenle parti genel merkez hesaplarının denetiminin gerçekleştirilemediği vurgulandı.

Parti sorumluları hakkında yasal işlem

Anayasa Mahkemesi, Siyasi Partiler Kanunu'nun 2820 sayılı hükümleri çerçevesinde, usulsüzlüklerden sorumlu parti yetkilileri hakkında yasal işlem başlatılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına oybirliğiyle karar verdi.