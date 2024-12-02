BIST 9.652
DOLAR 34,71
EURO 36,57
ALTIN 2.933,16
HABER /  DÜNYA

Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'da bir büfeye yapılan silahlı saldırıda 9 kişi öldü

Meksika'nın kuzeyinde bir büfeye düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Abone ol

Meksika basınında çıkan habere göre, Guanajuato eyaletine bağlı Apaseo del Grande kasabasındaki bir büfeye ve etraftaki müşterilere silahlı saldırı yapıldı.

Saldırıda, 9 kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Görgü tanıklarına göre, saldırganlar önce büfedekilere, ardından etraftaki müşterilere rastgele ateş açtı.

Saldırının gerçekleştiği bölgeye çok sayıda polis sevk edildi. Kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Belediye Başkanı trafik kazasında yaralandı
Suriye Milli Ordusu yeni hedefini açıkladı: Orayı da alacağız!
Suriye Milli Ordusu yeni hedefini açıkladı: Orayı da alacağız!
Sergen Yalçın açıkladı! Beşiktaş'a gelecek mi?
Sergen Yalçın açıkladı! Beşiktaş'a gelecek mi?
Okan Buruk'tan maçın hakemine olay sözler
Okan Buruk'tan maçın hakemine olay sözler
Arda Turan'dan Okan Buruk'un o sözlerine tepki
Arda Turan'dan Okan Buruk'un o sözlerine tepki
Rus savaş uçaklarından Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 ölü
Rus savaş uçaklarından Halep Üniversitesi Hastanesi'ne hava saldırısı: 9 ölü
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile görüştü
Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile görüştü
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Açıklandı: Fenerbahçe'nin stadyumunda çalışmalar başladı
Açıklandı: Fenerbahçe'nin stadyumunda çalışmalar başladı
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!
Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı
Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı
Galatasar'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Galatasar'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi