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Okan Buruk'tan maçın hakemine olay sözler

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay sözler

Galatasaray, Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Okan Buruk, hakem Oğuzhan Çakır’a sert tepki gösterdi. Buruk, Çakır’a "Sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" diyerek eleştirirken, aynı hakemin Galatasaray'ın daha önce puan kaybettiği Kasımpaşa maçında da görev alması dikkat çekti.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Eyüpspor'la 2-2 berabere kaldı. 

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin hakemi Oğuzhan Çakır'a sert tepki gösterdi.

"Sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin" 

Okan Buruk, Galatasaray tribünlerinin kararlarına tepki gösterdiği Oğuzhan Çakır'a maç içerisinde "Hocam, sen ancak 1. Lig'de maç yönetirsin." dediği iddia edildi.

Daha önce tehdit ettiği iddia edilmişti

Daha önce 3-3 biten Galatasaray - Kasımpaşa maçında düdük çalan Oğuzhan Çakır'a konuk ekip lehine çaldığı düdük sonrası Okan Buruk'un 'Hocam bu penaltıyı verirsen burada maç yönetemezsin' dediği iddia edilmişti.

Hacıosmanoğlu: Okna Buruk'un çiçekle karşılaması lazım

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında "Bakalım o hakem ne zaman Galatasaray maçına gidecek, bana göre en büyük ceza o, Okan Buruk'un onu çiçekle karşılaması lazım." demişti.

İki puan kaybında aynı hakem

Galatasaray'ın Süper Lig'de daha önce puan kaybettiği tek maç olan ve 3-3'lük skorla sonuçlanan Kasımpaşa mücadelesini hakem Oğuzhan Çakır yönetmişti. Sarı-kırmızılıların ikinci kez puan kaybettiği ve 2-2 berabere sona eren Eyüpspor müsabakasını da yine aynı hakem Oğuzhan Çakır yönetti. 

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