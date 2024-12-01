Arda Turan'dan Okan Buruk'un o sözlerine tepki

Eyüpspor, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından Arda Turan açıklamalarda bulundu. Okan Buruk'un "Rakibimizin iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum" sözlerine tepki gösteren Turan, "Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz, ancak oyuncularımın başını eğdirmem" dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'la 2-2 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ardından Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan açıklamalarda bulundu.

Arda Turan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Böyle hatırlanmak güzel"

"Başta Sayın Başkanımız Dursun Özbek, sonra İbrahim Ağabey muhteşem karşıladılar. Büyük Galatasaray taraftarı, onun nezdinden Ultraslan, Sevgili Sebahattin Şirin'e teşekkür ediyorum. Böyle hatırlanmak güzel..."

"Yorgun olacaklarını biliyorduk"

"Kolay değil bu kadar büyük bir takıma karşı oynamak. Oyunu tutmaya çalıştık. Baskıyı biliyorduk, çözümler üretmeye çalıştık. Bol bol savunma arkasına birebir atıp boylarını uzatmaya çalıştık. Yorgun olacaklarını biliyorduk. "

"Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık"

"Bazı karşılamalarda sıkıntılar yaşadık. Az pas yaptık. Oyundan memnunum. Oyun gidip geldikçe fırsatlar olacağını biliyorduk. Anları doğru oynasak kazanabilirdik. Galatasaray'a karşı burada böyle oynayabilirsiniz, başka çaresi yok. Muhteşem mücadele verdi oyuncularım."

"Çok sakatımız cezalımız vardı"

"Çok sakatımız cezalımız vardı. Hüseyin kardeşim 17 yaşında, ilk defa Süper Lig maçına çıktı. Berabere kaldık ama sadece 1 puan aldık. Hedefimiz ligde kalmak, onun için mücadele edeceğiz."

"Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık"

"Ben oyuncularıma aynısını söyledim; bu ülkenin gençleri, kadınları, çocukları için, futbolu sevenler için bu bir eğlence sporu. Biz çok şükür bu kulüpten çıktık. Bu kulüpte aldığımız eğitim bu. Bulunduğumuz formanın hakkını sonuna kadar verdik. En nezaketli şekilde mücadele ettik. Eyüpspor'dan ekmeğimizi kazanıyoruz. Üzücü ama biz sahada kalacağız. Çalışacağız. Ben alışığım hayatımda olmadığım yükleri almaya. Allah'a çok şükür buradan başımız dik çıktık."

"Burası bizim evimiz"

"Duygusal anlar ama bir takımın lideri olunca takımınıza konsantre oluyorsunuz. Kolay değil. Burada büyüdük. Anne babama kadar herkes duygusal. Burası bizim evimiz, hayatımızın sonuna kadar böyle olacak. Durum bu."

"Metehan'ı Galatasaray yetiştirdi"

"Metehan'ı ben yetiştirmedim. Metehan'ı Galatasaray yetiştirdi. Biz daha çok oynattık. Bugün de Okan Ağabey'in emeğiyle beraber muhteşem hale geldi. Milli takım stoperi görüyorum, Bülent Ağabey gibi Galatasaray'ın geleceğini görüyoruz. Çok akıllı bir çocuk. İnşallah böyle devam eder."

"Bu standartlarla ilerleyemeyiz"

"Geçen hafta bana hakemi kimse sormadı. Hakem konuşacak bir durumumuz yok. Biz öyle devam ediyoruz. Hakem standartının üst seviyeye çıkmasından yanayım. Bu standartlarla ilerleyemeyiz. Faul standartı çok düşük. Baskı oluyor ama faul standardını yükseltmeliyiz. İki takım için de böyle."

"Kadromuzu geliştireceğiz"

"Öncelikli hedefimiz ligde kalmak. Eğer ligde kalabilirsek gelişme fırsatımız olacak. Kadromuzu geliştireceğiz. Oyuncularımız çok kıymetli ama gelecekle ilgili planlar yapacağız."

"Berke büyük kahramanlık yaptı"

"Büyük maçlarda büyük kahramanlar ortaya çıkmalı. Galatasaray'a karşı puan almak istiyorsanız en iyi halinizde olmanız lazım. Burada Tottenham, Manchester United puan alamıyor. Bazı kahramanlar ortaya çıkmalı. Dorukhan, Berke, Tayfur... Tayfur, Beşiktaş maçındaki yıpranmadan sonra sahadaydı. Berke büyük kahramanlık yaptı. Önemli bir kaleci yetişiyor."

"Icardi yoksa her yeri etkiler"

"Bir yerde Icardi yoksa her yeri etkiler. Normal."

"Okan Ağabey iyi dememiş"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maç sonu "Rakibimizin bugün iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Birçok oyuncu yerde yattı. Tam pozisyona giriyoruz. 2 kişi yere yatıyor. Sürekli böyle oldu. Size karşı her şeyi yapabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar golü atmalıydık." açıklamasını yaptı.

Arda Turan ise Okan Buruk'un sözlerine tepki göstererek şu yanıtı verdi:

"Oyuncular buralarda sıkıntılar yaşayabilir. Okan Ağabey'in Galatasaray tarihindeki en büyük hocalardan biri olduğunu biliyoruz. Gurur duyuyoruz. Elimizden gelen en iyi niyeti göstermeye çalıştık. 6 dakika uzatma vardı. Galatasaraylıyım ama oyuncularımın da başını eğdirmem. Okan Ağabey iyi dememiş."

Okan Buruk ne demişti?

Okan Buruk maç sonunda rakipleri hakkında; "Rakibimizin bugün iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Birçok oyuncu yerde yattı. Tam pozisyona giriyoruz. 2 kişi yere yatıyor. Sürekli böyle oldu. Size karşı her şeyi yapabilirler. Ne yaparlarsa yapsınlar golü atmalıydık." sözlerini sarfetmişti.