BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  POLİTİKA

Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile görüştü

Hakan Fidan, mevkidaşı Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Suriye'deki terör faaliyetlerine karşı taviz vermeyeceğini ve bölgedeki istikrarı desteklediğini vurguladı. Fidan, Suriye’de barış için siyasi sürecin önemine dikkat çekerken, Gazze’de ateşkes ve insani yardımın aciliyetini dile getirdi. Görüşmede ayrıca Ukrayna ve Güney Kafkasya'daki gelişmeler de ele alındı.

Abone ol

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Suriye'deki son durumu görüştü.

Bakan Fidan, Türkiye ve Suriyeli sivillere yönelik terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti. Türkiye'nin bölgedeki istikrarsızlığı artıracak her gelişmeye karşı olduğunu dile getirdi.

Bakan Fidan, Türkiye'nin Suriye’deki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu söyledi.

Suriye’de barış ve huzurun tesisi için rejim ile muhalefet arasındaki siyasi sürecin sonuçlanması gerektiğini ifade eden Bakan Fidan, Türkiye'ye ve Suriyeli sivillere dönük terör faaliyetlerine asla izin verilmeyeceğini belirtti.

Bakan Fidan ayrıca, Lübnan’daki ateşkesin kalıcı olması için İsrail’in verdiği sözleri tutması gerektiğini belirtti. Gazze’de ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın bölgeye ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Görüşmede Ukrayna ve Güney Kafkasya konuları da ele alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Cevdet Yılmaz: Tehdit oluşturacak hiçbir yapıya izin vermeyiz
Açıklandı: Fenerbahçe'nin stadyumunda çalışmalar başladı
Açıklandı: Fenerbahçe'nin stadyumunda çalışmalar başladı
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!
Sergen Yalçın Beşiktaş için İstanbul'da!
Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı
Galatasaray, Eyüpspor engeline takıldı
Galatasar'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Galatasar'da sakatlık şoku! Oyuna devam edemedi
Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi başladı
Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi başladı
Alman otomotiv sektöründe sular durulmuyor: 2 asırlık dev iflas bayrağını çekti
Alman otomotiv sektöründe sular durulmuyor: 2 asırlık dev iflas bayrağını çekti
Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'den kötü haber
Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'den kötü haber
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi
Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak
Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü