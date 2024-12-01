Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi başladı

Trabzonspor'da düzenlenen seçimde tek aday olarak yarışan Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi. Daha önce Asbaşkanlık ve Başkan Yardımcılığı yapan Doğan, Ahmet Ağaoğlu'ndan devraldığı başkanlık görevini sürdürecek.

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Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce Başkan Yardımcılığı ve Asbaşkan olarak görev yaptığı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sonra Başkanlık koltuğuna geçen isim olmuştu.

Doğan, Trabzonspor'da tek aday olarak girdiği seçimde bir kez daha geçerli oy sayısını alarak ikinci kez başkan seçildi.