BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  SPOR

Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi başladı

Trabzonspor'da ikinci Ertuğrul Doğan dönemi başladı

Trabzonspor'da düzenlenen seçimde tek aday olarak yarışan Ertuğrul Doğan, yeniden başkanlığa seçildi. Daha önce Asbaşkanlık ve Başkan Yardımcılığı yapan Doğan, Ahmet Ağaoğlu'ndan devraldığı başkanlık görevini sürdürecek.

Abone ol

Trabzonspor'da seçime tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce Başkan Yardımcılığı ve Asbaşkan olarak görev yaptığı Trabzonspor'da Ahmet Ağaoğlu'dan sonra Başkanlık koltuğuna geçen isim olmuştu.

Doğan, Trabzonspor'da tek aday olarak girdiği seçimde bir kez daha geçerli oy sayısını alarak ikinci kez başkan seçildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray - Eyüpspor / Canlı
Galatasaray - Eyüpspor / Canlı
Alman otomotiv sektöründe sular durulmuyor: 2 asırlık dev iflas bayrağını çekti
Alman otomotiv sektöründe sular durulmuyor: 2 asırlık dev iflas bayrağını çekti
Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'den kötü haber
Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane'den kötü haber
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi
Beşiktaş'ta Gabriel Paulista ameliyat edildi
Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak
Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü
Rus savaş uçakları muhaliflerin elindeki Halep'te hastane bombaladı
Rus savaş uçakları muhaliflerin elindeki Halep'te hastane bombaladı
SMO, PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rfırat'ı kuşattı
SMO, PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rfırat'ı kuşattı
Mehmet Uçum açıkladı: Erdoğan son kez aday olabilir
Mehmet Uçum açıkladı: Erdoğan son kez aday olabilir
MHP'li Semih Yalçın'dan DEM'e uyarı: Tuttuğunuz yolun sonu yok!
MHP'li Semih Yalçın'dan DEM'e uyarı: Tuttuğunuz yolun sonu yok!
Bakan Murat Kurum'dan, deprem konutlarının teslimine ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan, deprem konutlarının teslimine ilişkin açıklama