BIST 9.652
DOLAR 34,69
EURO 36,75
ALTIN 2.961,83
HABER /  GÜNCEL

Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak

Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının partiye zarar verdiğini belirten Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak" ifadelerini kullandı.

Abone ol

CHP lideri Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kayyumlar ve belediyelerin borçları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda belediye başkanları söz alarak son yaşananlara ilişkin paylaştı.

"Hukukun sınırlarını aşmamalıyız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kayyumlara karşı etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Tepkilerimizi hukuk çerçevesinde göstermeliyiz; hukukun sınırlarını aşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken 

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Yavaş, “Benim adıma cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kimse konuşmaz, konuşmamalı. Bu tür tartışmalardan uzak durulmalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyumlarla ilgili konuştu. “Hiçbir CHP’li kayyumlarla mücadelede hukuk dışına çıkmaz. Ancak daha cesur olmalıyız” diyen  İmamoğlu, mücadelede sert bir yaklaşım çağrısında bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den okul öncesi eğitim paylaşımı: Yüzde 95,44'e ulaştırdık
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü
İstanbul barajları alarm veriyor: Doluluk yüzde 30'un altına düştü
Rus savaş uçakları muhaliflerin elindeki Halep'te hastane bombaladı
Rus savaş uçakları muhaliflerin elindeki Halep'te hastane bombaladı
SMO, PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rfırat'ı kuşattı
SMO, PKK/YPG'nin kontrolündeki Tel Rfırat'ı kuşattı
Mehmet Uçum açıkladı: Erdoğan son kez aday olabilir
Mehmet Uçum açıkladı: Erdoğan son kez aday olabilir
MHP'li Semih Yalçın'dan DEM'e uyarı: Tuttuğunuz yolun sonu yok!
MHP'li Semih Yalçın'dan DEM'e uyarı: Tuttuğunuz yolun sonu yok!
Bakan Murat Kurum'dan, deprem konutlarının teslimine ilişkin açıklama
Bakan Murat Kurum'dan, deprem konutlarının teslimine ilişkin açıklama
Dervişoğlu'ndan Erdoğan’a ‘Öcalan’ mesajı: Gücün yetiyorsa affet
Dervişoğlu'ndan Erdoğan’a ‘Öcalan’ mesajı: Gücün yetiyorsa affet
HTŞ’nin ilerleyişi ile birlikte Halep'te kitlesel göç
HTŞ’nin ilerleyişi ile birlikte Halep'te kitlesel göç
Galatasaray - Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu
Galatasaray - Eyüpspor maçının VAR hakemi belli oldu
Kritik göreve kimin geleceği merak ediliyordu! Trump FBI'ın başına geçecek ismi açıkladı
Kritik göreve kimin geleceği merak ediliyordu! Trump FBI'ın başına geçecek ismi açıkladı
Avustralya'dan İsrail eski içişleri Bakanı'na vize şoku
Avustralya'dan İsrail eski içişleri Bakanı'na vize şoku