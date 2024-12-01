Mansur Yavaş resti çekti! Benim adıma kimse konuşmayacak

ABB Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarının partiye zarar verdiğini belirten Yavaş, "Benim adıma kimse cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda konuşmaz, konuşmayacak" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Özgür Özel, cumartesi günü partisinin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda kayyumlar ve belediyelerin borçları başta olmak üzere birçok konu ele alındı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda belediye başkanları söz alarak son yaşananlara ilişkin paylaştı.

"Hukukun sınırlarını aşmamalıyız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da kayyumlara karşı etkin bir mücadele yürütülmesi gerektiğini vurguladı. Yavaş, “Tepkilerimizi hukuk çerçevesinde göstermeliyiz; hukukun sınırlarını aşmamalıyız” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken

Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına da değinen Yavaş, “Benim adıma cumhurbaşkanlığı adaylığıyla ilgili kimse konuşmaz, konuşmamalı. Bu tür tartışmalardan uzak durulmalı. Cumhurbaşkanlığı adaylığı için henüz çok erken” ifadelerini kullandı.

Yavaş’ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da kayyumlarla ilgili konuştu. “Hiçbir CHP’li kayyumlarla mücadelede hukuk dışına çıkmaz. Ancak daha cesur olmalıyız” diyen İmamoğlu, mücadelede sert bir yaklaşım çağrısında bulundu.