HTŞ’nin ilerleyişi ile birlikte Halep'te kitlesel göç

Suriye'nin Halep kentinde yaşanan çatışmalar, şu ana kadar en az 44 sivilin ölümüne ve binlerce kişinin yerinden edilmesine yol açtı. Çarşamba günü HTŞ ve silahlı muhalif grupların başlattığı operasyonun kent merkezini ele geçirmesiyle sonuçlanması, kitlesel göçü beraberinde getirdi.

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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne göre, son çatışmalarda en az 327 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden 183’ünün Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) ve muhalif gruplardan 100 kişinin ise Suriye ordusu ve ona bağlı milislerden oluştuğu belirtildi. Ölen sivillerin sayısı ise 44 olarak kaydedildi.

Cumartesi günü, Rusya'nın düzenlediği tahmin edilen bir hava saldırısı sonucu Halep'teki el-Basel Meydanı’nda sivil araçların hedef alınmasıyla 16 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

2016'dan bu yana ilk kez Rus savaş uçaklarının Halep'in mahallelerini gece boyunca bombaladığı belirtildi. Halep’in kentin Furkan mahallesine düzenlenen hava saldırılarında HTŞ ve muhalif gruplara büyük askeri takviyeler ulaştığı bilgisi paylaşıldı.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'ne göre, Halep’teki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 14 bin kişi farklı kentlere göç etti, bunların yarısı çocuklardan oluşuyor. Ancak bu rakamın son iki günde daha da arttığı bildirildi.

Halep’te yaşayan 51 yaşındaki Sarmad, "Sürekli roket ve top sesleri duyuyoruz. Savaşın tekrar başlamasından korkuyoruz ve evlerimizi yeniden terk etmek istemiyoruz," dedi. Batı Halep’te yaşayan 36 yaşındaki Nasser Hamdu ise, "Yolların kapanması ekonomik olarak bizi endişelendiriyor; yakıt fiyatlarının artmasından ve bazı ürünlerin yok olmasından korkuyoruz," ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, Halep'teki gelişmelerin ardından tüm taraflara sivillerin korunması çağrısı yaptı. Ayrıca, "Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının bir an önce yeniden başlaması gerektiğini" belirtti. Fransa, çatışmaların siyasi bir çözümle son bulması gerektiğini vurguladı.