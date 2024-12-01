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Kritik göreve kimin geleceği merak ediliyordu! Trump FBI'ın başına geçecek ismi açıkladı

Kritik göreve kimin geleceği merak ediliyordu! Trump FBI'ın başına geçecek ismi açıkladı

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel’in Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtti.

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ABD’nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) direktörlüğü için adayını açıkladı.

Trump yaptığı açıklamada, eski Ulusal Güvenlik yetkilisi Kash Patel’in FBI direktörlüğünü üstlenmesini istediğini belirtirken, mevcut direktör Christopher Wray'i görevden alma niyetinde olduğunun sinyalini verdi.

Patel'in göreve gelebilmesi için mevcut FBI direktörü Wray'in istifa etmesi ya da işin son verilmesi gerekiyor.

Florida'nın Hillsborough County Şerifi Chad Chronister'ı Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin başına aday gösteren Trump, kızı Ivanka Trump'ın eşi Jared Kushner'in babası Charles Kushner'ı ise, Fransa Büyükelçisi olarak seçtiğini açıkladı.

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