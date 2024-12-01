BYD, HAN ve SEAL modellerini satışa sundu fiyatları belli oldu

BYD Türkiye, E segmentindeki amiral gemisi BYD HAN ve D segmentindeki sedan modeli BYD SEAL'i Türkiye'de satışa sundu. BYD HAN, 3 milyon 200 bin lira, BYD SEAL için 2 milyon 440 bin liralık fiyat belirlendi.

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Şirketten yapılan açıklamaya göre BYD Türkiye, yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Altı farklı modelden oluşan ürün gamıyla dikkati çeken marka, E segmentindeki amiral gemisi sedan modeli BYD HAN ve D segmentindeki sedan modeli BYD SEAL'ı Türkiye'de satışa sundu.

BYD HAN, 517 HP gücü ve 521 kilometre menziliyle elektrikli lüks otomobilleri temsil ediyor. BYD SEAL ise sportif tasarımı, 530 HP gücü, 520 kilometre menzili ve 3.8 saniye olan 0-100 km/s hızlanmasıyla dinamik ve yüksek teknolojili elektrikli sedan segmentinde öne çıkmayı hedefliyor.

"HAN ve SEAL modellerimizle önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, premium sedan segmentine tamamen farklı bir bakış açısı getirecek iki modeli daha sunmanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ergun, geçen günlerde dört farklı SUV ve hatchback modellerini satışa sunduklarını aktararak, "Şimdi ise HAN ve SEAL modellerimizle BYD'nin elektrikli otomobil pazarındaki teknolojik üstünlüğünü bir kez daha ortaya koyacağız. HAN modelimiz sahip olduğu sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunarken, yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla bir makam aracı olarak tercih edilebilecek. SEAL modelimiz ise etkileyici tasarımı ve sportif sürüşüyle yeniliklere açık Türk tüketicisinin kısa zamanda beğenisini kazanacak. Türkiye'deki elektrikli araç pazarının hızlı dönüşümünde HAN ve SEAL modellerimizle önemli bir rol oynayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

BYD'nin gerçekleştirilen yeni dönem tanıtımının ardından, müşterilerin markaya yoğun ilgi gösterdiklerini vurgulan Ergun, yeni araçlar ve fiyatları açıkladıktan sonra BYD Türkiye'ye ait tüm kanallar ve bayilerde dikkat çekici bir hareketlilik yaşandığını kaydetti.

Ergun, BYD modellerine gösterilen ilgiden büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Tanıtım sonrasında satışa sunulan modellerimiz için 15 binin üzerinde talep aldık. Tanıtım sonrası showroom trafiğimiz yoğun bir şekilde devam ediyor. Bugün itibarıyla 7 binin üzerinde müşteri farklı modellerimiz için kapora vererek sıraya girdi. Amacımız, aralık ayıyla birlikte teslimatlarımıza başlayarak, yıl sonuna kadar maksimum adette araç teslimi yaparak BYD'nin yenilikçi teknolojisini kullanıcılarla buluşturmak." değerlendirmesinde bulundu.

Model özellikleri

BYD, SUV ve Hatchback ürün yelpazesini, E segmenti amiral gemisi sedan modeli HAN ile genişletiyor. Elektrikli lüks otomobillerini temsil eden modellerden biri olan IF Tasarım Ödüllü BYD HAN, 3 milyon 200 bin lira fiyatıyla BYD showroomlarında aralık ayının ikinci haftası itibarıyla yerini alacak.

Dört tekerlekten çekiş sistemi ve üstün yol tutuş dinamiklerini, Ejderha Yüzü tasarım diliyle birleştiren BYD HAN, tasarım, performans, konfor ve güvenlik konularında sınıfındaki standartları yeniden tanımlıyor. Sportif sürüş özellikleriyle üst düzey bir sürüş keyfi sunan BYD HAN, aynı zamanda yüksek konfora sahip arka koltuklarıyla makam aracı olarak da tercih edilebilecek özelliklere sahip.

Elektrikli lüks ve performansın yeni ikonu BYD HAN, aerodinamiği ve 19 inç alaşım jantlarıyla sürüş verimliliğini ve performansını artırıyor. Orta konsolda yer alan 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekran, 12.3 inç dijital gösterge ve ön cama yansıtmalı renkli bilgi ekranı (Head-up display) sayesinde sürüş keyfi ve bilgi erişimi üst düzeye taşınıyor.

Teknik özellikleriyle de öne çıkan BYD HAN, markanın güvenlik standartlarını belirleyen Blade Batarya'ya sahip ilk seri üretim araç olarak öne çıkıyor. İki elektrik motoruyla 380 kW (517 HP) güç ve dört tekerlekten çeker sürüş sunan BYD HAN, 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayarak 180 km/s hıza ulaşıyor.

85.4 kWsa bataryasıyla 521 kilometre menzil sağlayan araç, 120 kW DC şarj desteğiyle bataryasını yüzde 30'dan yüzde 80'e sadece 30 dakikada doldurabiliyor. BYD HAN modeli Saf Beyaz, Titanyum Gri ve Derin Siyah gövde renkleriyle tercih edilebilecek.

BYD SEAL 2 milyon 440 bin lirayla aralık ayının ikinci haftasında showroomlarda olacak

BYD'nin D segmenti tam elektrikli sedan modeli SEAL, 2 milyon 440 bin lira fiyatıyla aralık ayının ikinci yarısında satışa sunuluyor. Bu yeni model dinamik tasarımını sportif ve yüksek performansla birleştiriyor.

2023 IF Tasarım Ödülü'ne sahip SEAL, BYD'nin 82.5 kWsa kapasiteli Blade Batarya ile donatıldı. Dört çeker sürüşe sahip BYD SEAL, tek şarjla 520 kilometre menzil sunuyor.

150 kW DC hızlı şarj kapasitesine sahip aracın bataryası yüzde 30'dan yüzde 80'e yalnızca 26 dakikada dolabiliyor. Toplam 390 kW (530 HP) güç üreten çift motorlu BYD SEAL, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede gerçekleştiriyor. Aerodinamik gövdesi sayesinde, sadece 0.219 Cd’lik rüzgar direncine sahip, SEAL yüksek verimlilik, sessizlik ve performansı bir arada sunuyor.

BYD SEAL, gelişmiş donanım özellikleri ve premium malzemeleriyle sürüş keyfini üst seviyeye taşıyor. Araçta 15.6 inç elektrikli dönebilir multimedya ekranı, ısıtmalı ve havalandırmalı ön koltuklar, elektrikli bagaj kapağı ve araç için özel olarak tasarlanmış 12 hoparlörlü Dynaudio Ses Sistemi gibi özellikler standart olarak sunuluyor. BYD SEAL, Bulut Grisi, Su Yeşili, Buz Mavisi, Saf Beyaz, Gece Siyahı ve Atlantis Grisi gibi tasarımını daha da şık hale getiren renk seçenekleriyle alınabilecek.

Türkiye'de satışa sunulacak olan BYD HAN ve BYD SEAL modelleri, yalnızca performanslarıyla değil, üst düzey güvenlik donanımlarıyla da öne çıkıyor. Lityum-demir-fosfat (LFP) teknolojisiyle üretilen Blade Batarya, yüksek termal stabilite sunarak delinme durumlarında yangın riskini en aza indiriyor.

Güvenlikten ödün vermeyen BYD HAN ve BYD SEAL, Otonom Acil Durum Freni (AEB), Şerit Takip Asistanı, Akıllı Hız Sabitleme Sistemi ve Geri Manevra Çapraz Trafik Uyarısı gibi özellikleri standart olarak sunarak, sürücülere hem şehir içi hem de otoyol sürüşlerinde güvenlik ve konfor sağlıyor.

Elektrikli mobilite dünyasında fark yaratmayı hedefleyen BYD, yenilikçi sistemleriyle sürücü ve yolculara en üst düzeyde koruma sunmayı amaçlıyor.