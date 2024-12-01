Araç sahipleri hazır olun! Akaryakıt fiyatlarında cep yakacak artış!

Benzin, motorin, LPG'de son durum 1 Aralık Pazar günü de araç sürücüleri tarafından sıklıkla takip ediliyor. Güncel akaryakıt fiyatları geçtiğimiz günlerde gelen zam ve indirim haberleriyle şekillendi. Akaryakıt fiyatlarına bir kez daha zam haberiyle gündeme geldi. Akaryakıtta ÖTV ve KDV, fiyat artışlarında yeniden belirleyici olacak. Akaryakıt pompa fiyatına toplamda 6 TL’lik bir artış kapıda.

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Akaryakıt​ fiyatlarındaki değişimi vatandaşın birinci gündem maddesi olmaya devam ediyor. Özellikle vergi​ oranları, benzin​, motorin ve LPG fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürüyor. Ulaştırma sektöründeki maliyet artışları, ÖTV ve KDV yeni dönemde akaryakıt fiyatlarında belirleyici olacak. Bu kapsamda benzin ve motorine 6 lira zam yansıyacak. İşte zammın detayları.

Benzin ve motorine 6 lira zam

Akaryakıt fiyatlarında, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ve Katma Değer Vergisi (KDV) oranlarının yüksek olması yeni yıla sayılı günler kala vatandaşı kara kara düşündürüyor. Zam ve indirim haberleriyle değişime uğrayan akaryakıt fiyatları yüksek oranda zamma hazırlık yapıyor.

16 Temmuz 2023’te, maktu ÖTV tutarları benzin ve motorine 5 TL zam olarak yansıdı.

Bu tarihte son düzenlemelerle:

Benzinde: ÖTV tutarı 11,29 TL

Motorinde: ÖTV tutarı 10,59 TL

Otogazda: ÖTV tutarı 8,67 TL olmuştu.

6 ayda bir Üretici Fiyat​ Endeksi (ÜFE) artışı oranında zam yapılması kararlaştırıldı. Benzin ve motorine Ocak ayında yine ÖTV zammı yansıtılacak.

Ocak ayında zamma hazır olun

Yeni zam düzenlemesi ise Ocak 2025’te yürürlüğe girecek. Bu kapsamda ocak ayında yüzde 20-25 oranında bir zammın yansıtılabileceği hesaplandı.

Böylece benzin ve motorine 3'er lira, otogaz ise 2 lira civarında zamlanacak. Benzin ve motorindeki zammın toplamda 6 liraya denk gelmesi bekleniyor.

Yeni yılda beklenen bu zam kararı, akaryakıt fiyatlarını daha da yukarı çekecek. Gözler şimdi yetkili mercilerin vereceği kararda.

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları:

Benzin fiyatı: 43.06 TL

Motorin litre fiyatı: 44.18 TL

LPG litre fiyatı: 26.03 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı: 42.95 TL

Motorin litre fiyatı: 44.12 TL

LPG litre fiyatı: 25.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları:

Benzin litre fiyatı: 43.48 TL

Motorin litre fiyatı: 44.76 TL

LPG litre fiyatı: 26.04 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 43.98 TL

Motorin litre fiyatı: 45.25 TL

LPG litre fiyatı: 25.94 TL